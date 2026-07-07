La simultaneïtat d’incendis tensiona els bombers
Mentre es combatien les flames de les Gavarres, ahir es van declarar focs a Sentmenat, Artesa de Segre i Carme. El declarat al Vallès és el que centra més esforços per la seva "alta intensitat".
Clàudia Mas
En plena onada de calor, la simultaneïtat d’incendis tensiona al màxim els cossos d’extinció a Catalunya. Tres incendis actius, el més preocupant a Sentmenat (Vallès Occidental), van obligar ahir els bombers a prioritzar actuacions i a distribuir els recursos, mentre es continuava treballant per donar per controlat el foc de les Gavarres (Baix Empordà). Per coordinar tots aquests esforços davant la simultaneïtat de focs, els bombers van activar un centre de comandament únic.
El foc declarat ahir a prop de Sentmenat és el que centra més esforços, ja que ahir a la nit continuava cremant a "alta intensitat", i durant el dia va mobilitzar més de 200 efectius. El principal objectiu del dispositiu és evitar que les flames s’estenguin cap a les urbanitzacions habitades i a l’espai natural de Sant Llorenç del Munt. Segons els primers càlculs dels Agents Rurals, el foc ha afectat fins ara unes 90 hectàrees, però té un potencial de 200.000. Els bombers es concentren al flanc esquerre on es va originar el foc i que provoca "focus secundaris". El 98% és terreny forestal, i el 2%, agrícola, segons dades provisionals dels Agents Rurals.
Per facilitar les tasques d’extinció i protegir la població, els bombers van demanar el confinament de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats. El cap dels Bombers, David Borrell, va explicar la dificultat de protegir la urbanització del Farell, "molt disseminada", amb cases "literalment dins del bosc", molta massa forestal entre si i fins i tot algunes construccions de fusta. Tot això, va advertir, feia "impossible" garantir la protecció de les cases. El foc es va declarar a les 14.21 hores al nord del polígon de Mas d’en Cisa després que s’incendiés una excavadora.
A l’Anoia, els bombers van decidir ampliar el confinament per un foc iniciat al municipi de Carme cap a les 16.27 hores. Es va enviar una nova alerta als mòbils per confinar el sud d’Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. Prèviament, ja s’havia demanat el confinament de l’oest de Capellades i de la Torre de Claramunt. El foc es va iniciar en una zona agrícola però que també afecta superfície forestal. El foc afectava ahir 150 hectàrees.
Zona agrícola
El tercer foc en què van treballar ahir els bombers va ser al nord del municipi d’Artesa de Segre (Noguera), però va quedar estabilitzat a última hora de la tarda. El foc es va declarar ahir a la tarda al costat de la C-1412b, a prop de Comiols. L’avís es va rebre a les 16.23 hores i les flames sembla que van començar en una zona agrícola a prop d’una masia, però es van estendre cap a la massa forestal.
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