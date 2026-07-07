Testimoni
Treballadores d’una clínica afectada per l’esvoranc del Putxet: «Aquest matí han aparegut esquerdes que ahir no hi eren»
Les empleades s’estaven preparant per obrir quan els Bombers van ordenar desallotjar l’edifici
El Periódico
Les treballadores d’una clínica dental situada en una de les finques desallotjades per l’esvoranc del Putxet tot just havien començat la jornada d’aquest dimarts quan es van adonar que havien aparegut unes esquerdes a les parets que, asseguren, no hi eren el dia anterior. «Aquest matí les companyes han trobat moltes esquerdes. Ahir no hi eren», ha assegurat Thais López, una de les empleades, davant els mitjans de comunicació.
Eren poc abans de les 11.00 hores i encara s’estaven preparant per obrir al públic a l’Institut Dental Barreras. En aquell moment, els Bombers de Barcelona s’han presentat a l’establiment, situat a la planta baixa del número 4 del carrer Rubinstein. «Ens estàvem canviant i han arribat els bombers dient que, per precaució, havíem de sortir», explica.
A aquella hora encara no hi havia pacients a la consulta. «Estàvem començant, però encara no hi havia entrat ningú», relata. Ara esperen rebre notícies sobre quan podran tornar al local: «Ens han dit que agaféssim l’imprescindible i sortíssim. Estem esperant, perquè no sabem quan podrem tornar a entrar».
Tot i que l’empleada assegura que, més enllà de les esquerdes, no va arribar a notar cap soroll ni moviment estrany, reconeix la incertesa amb què estan vivint la situació. «És el nostre lloc de treball i no sabem què passarà. Toca esperar», conclou.
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
- La veïna de Navarcles, Mònica Castro, rep el tercer trasplantament de ronyó després de quasi dos anys d'espera
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Confinament per l'incendi de l'Anoia: consulta si el teu municipi està afectat i què has de fer
- Incendi a l'Anoia: El foc iniciat a Carme afecta tres indústries, diverses cases i fa confinar 33.000 persones
- La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
- Manresa cau fins al lloc 807 dels municipis catalans pel seu nivell socioeconòmic