Activat un avís preventiu per partícules en suspensió que afecta la Catalunya central
La qualitat de l'aire ha empitjorat pel fum dels incendis dels darrers dies
ACN
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha activat aquest dimecres un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a tot Catalunya. La mitjana diària dels nivells de PM10 d'aquest dimarts va ser superior de 50 µg/m³ en 10 estacions de mesurament. Aquest dimecres al matí, fins a les vuit, el valor s'ha superat en sis punts: Juneda, Manlleu, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Santa Perpètua de Mogoda i Vilafranca del Penedès. El fum dels incendis dels darrers dies i hores ha contribuït a empitjorar la qualitat de l'aire.
La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats, ja que no es preveu una millora significativa de les condicions de dispersió.
L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental. S'activa per reduir les emissions de contaminants. L'avís comporta indicar en els panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és important, informar a la ciutadania perquè prioritzi el transport públic, notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos i recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.
Increment dels nivells d'ozó troposfèric
A més, els darrers dies han anat augmentant els nivells d'ozó troposfèric (O3). En aquest sentit, aquest dimarts es van produir 15 superacions del llindar d'informació (>180 µg/m3 horari) en estacions corresponents a les zones de qualitat de l’aire Camp de Tarragona, Vallès-Baix Llobregat, Maresme, Plana de Vic i Catalunya Central.
La previsió actual és que els nivells siguin elevats, amb possibilitat de superar el llindar d'informació a les zones de qualitat de l'aire del Camp de Tarragona, Penedès-Garraf, Vallès-Baix Llobregat, àrea de Barcelona, Catalunya Central, Comarques de Girona, Plana de Vic i Maresme.
L'ozó troposfèric no s'emet directament a l'atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions químiques entre altres contaminants, com els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils. A més, cal una radiació solar intensa durant unes hores, cosa que fa que en els mesos de més insolació sigui més probable que se superin els nivells recomanables. Aquest gas pot tenir efectes adversos a la salut humana quan es troba en concentracions superiors a les habituals.
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
- Sis persones ateses en un incendi en un càmping de Berga
- La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
- Els Andic ja han pagat a l'Agència Tributària de Catalunya els impostos corresponents a l'herència del fundador de Mango
- Onze setmanes sense classes, calor extrema i pantalles: «L’oci dels nens a l’estiu és cada vegada més tòxic»
- La veïna de Navarcles, Mònica Castro, rep el tercer trasplantament de ronyó després de quasi dos anys d'espera
- Com abaixar deu graus la temperatura del cotxe en 30 segons sense utilitzar l'aire condicionat