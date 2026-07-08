Registres climàtics
Barcelona registra el seu rècord absolut de temperatura amb màximes per sobre dels 40 graus
Barcelona activa la primera alerta roja per calor extrema de l’any i enviarà avisos per SMS a més d’11.000 veïns
Catalunya viu la nit més càlida de la seva història amb mínimes de 32 graus a l’Empordà
Valentina Raffio
Barcelona acaba de registrar la temperatura més alta de la seva història. L’Observatori Fabra, el més antic de la ciutat, ha notificat aquest migdia que els seus termòmetres han arribat a la xifra inèdita de 40,5 graus. Es tracta del valor més alt mai observat a la ciutat i que supera en fins a mig grau el rècord establert el juliol del 2024, fa dos anys, durant una onada de calor històrica que va castigar el territori. La ciutat es troba aquest dimecres en avís vermell per temperatures extremes i, segons ha anunciat l’Ajuntament, s’ha desplegat undispositiu especial per atendre els ciutadans més vulnerables a la calor així com per repartir aigua i material de protecció com gorres, tovalloles, crema solar i altres elements de refrigeració. Els models apunten que la calor es mantindrà en valors extrems fins com a mínim dijous, per la qual cosa es demana extremar les precaucions mentre duri aquesta onada de calor.
Fa tan sols uns anys es deia que era gairebé impossible que Barcelona arribés als 40 graus. El rècord absolut de la ciutat, de fet, eren els 39,8 graus registrats el juliol de 1982 durant una onada de calor inèdita. Des d’aleshores, malgrat l’augment de la calor, no s’havia registrat res ni tan sols pròxim a aquests valors. Però amb l’avenç del canvi climàtic, i amb l’arribada d’onades de calor cada vegada més intenses i duradores, la ciutat ha vorejat el llindar dels 40 graus en diverses ocasions. I en tot just dos anys, entre 2024 i 2026, l’ha superat almenys dues vegades. La xifra registrada aquest dimecres, sense anar més lluny, destaca ja com la més alta mai observada a la ciutat en més d’un segle. O per ser més exactes, des d’almenys l’any 1914, quan es van iniciar els registres climàtics oficials a Barcelona. L’impensable entra ara dins de la normalitat climàtica.
Explosió de calor
Feia dies que els models apuntaven que aquest dimecres, el quart dia de l’onada de calor, Catalunya viuria una veritable explosió de temperatures a tot el territori. Per a aquesta jornada, de fet, són almenys una vintena les comarques en avís vermell per calor extrema. Fins dimarts a la nit, tot apuntava que Barcelona aconseguiria esquivar els avisos vermells i quedar-se ‘només’ en un de taronja. Però després de l’actualització dels models, els pronòstics han confirmat que la ciutat també viuria aquest dimecres unes hores de calor extrema amb temperatures fins a 13 graus per sobre del normal per a l’època. Al Raval, per exemple, aquesta nit s’ha adormit a més de 27 graus i des de primera hora del matí ja s’estan registrant màximes pròximes als 36 graus i a la tarda s’ha arribat als 38. A Zona Universitària, cap al migdia els termòmetres ja han marcat xifres tan altes com 39,6 graus.
L’Ajuntament de Barcelona ha activat la fase d’alerta per calor molt intensa i ha anunciat el desplegament de mesures com l’enviament de missatges SMS a més d’11.800 persones especialment vulnerables, amb recomanacions i consells per fer front a les altes temperatures. A més, segons explica el consistori, es desplegaran equips de carrer per informar sobre la xarxa de refugis climàtics i repartir aigua. La situació de calor extrema ha obligat a desplegar mesures per protegir els més vulnerables de les altes temperatures. Segons afirma el consistori, durant les pròximes hores es portaran a terme actuacions a la via pública en coordinació entre els Serveis d’Intervenció a l’Espai Públic, el Centre d’Urgències i Emergències Socials (CUESB) i la Creu Roja. L’objectiu d’aquest operatiu, afirmen, és reduir l’impacte de la calor extrema en la salut, especialment entre els col·lectius amb més risc davant les elevades temperatures com és el cas de les persones grans, els ciutadans sense llar o els veïns de barris més vulnerables a la calor.
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