Dades climàtiques
Catalunya viu la nit més càlida de la seva història amb mínimes de 32 graus a l’Empordà
Catalunya, en avís vermell davant d’un dimecres de temperatures extremes que ja es perfila com el dia més càlid del que portem d’estiu
Consulta les temperatures de la nit anterior i la previsió de la jornada d’avui
Valentina Raffio
Catalunya s’endinsa aquest dimecres en el dia més calorós del que portem de l’estiu després de sobreviure a una nit infernal que, tal com afirmen les primeres anàlisis, es consolida com la més càlida des que existeixen registres. Segons constaten els registres del Servei Meteorològic de Catalunya i l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), dimarts a la nit entre els termòmetres catalans van marcar alguns valors tan extrems com, per exemple, els 32 graus de mínima registrats a Portbou,els 30 del cap de Creus o els 27 de Barcelona. Els experts afirmen que es tracta de les xifres més altes mai registrades a Catalunya i que superen de llarg el fins ara rècord de nit càlida registrada a Barcelona el 2019, quan es van arribar als 31,2 graus. Aquestes xifres, a més, serveixen de preàmbul per a una jornada en què s’activaran avisos vermells per altes temperatures en més de la meitat de les comarques. Les autoritats demanen extremar precaucions davant aquest escenari a causa del perill que suposen aquestes temperatures per a la salut de les persones i per a fenòmens com és el risc d’incendis.
Els registres apunten que la calor d’aquesta nit està fins a sis graus per sobre del normal per a l’època. I això, segons apunten diversos estudis, això és un símptoma més de com el canvi climàtic està alterant el nostre dia a dia. Un recent treball publicat a ‘Nature Climate Change’, sense anar més lluny, indica que les nits extremes s’estan escalfant més ràpid que els dies extrems, amb un ritme mitjà de fins a 0,32 graus per dècada, i que, amb tot això, «els registres confirmen que les deu nits més càlides de cada any s’han escalfat més ràpid que els deu dies més càlids registrats des dels anys 70 fins ara». Segons els afirmen els experts, aquest fenomen és especialment preocupant perquè les nits càlides redueixen la capacitat de l’ organisme per dissipar la calor acumulada durant el dia, augmentant així l’estrès fisiològic i els riscos per a la salut durant els episodis de calor prolongada.
Dia de calor extrema
Els models apunten que, després d’una nit de calor infernal, Catalunya viurà aquest dimecres un dia extremadament càlid. Les previsions afirmen que al llarg d’aquesta jornada els termòmetres aniran pujant de manera exponencial fins a deixar temperatures per sobre dels 40 graus en desenes de municipis catalans. A la província de Lleida, Tarragona i Girona s’esperen màximes per sobre dels 42 graus. Tot apunta que ciutats com Figueres, Banyoles, Olot, Santa Coloma de Farners, Granollers, Igualada, Tàrrega, Mollerusa, Balaguer, Falset, Gandesa, Tortosa i Móra d’Ebre podrien superar el llindar de calor extrema dels 40 graus al llarg d’una jornada que es preveu infernal. En més de la meitat de comarques catalanes hi ha actiu un avís vermell per calor. A Barcelona, on l’avís és de nivell taronja, el mercuri rondarà els 35 graus i es mantindrà en valors extremadament alts fins com a mínim la nit.
Els pronòstics afirmen que la calor d’aquest dimecres serà encara més intensa que la de dimarts, quan es van batre quatre rècords absoluts de temperatura i es va arribar a màximes de fins a 43,7 graus a Vinebre. L’activació dels avisos vermells per calor indica que en les pròximes hores podríem registrar algunes de les temperatures més altes mai observades a moltes localitats que, en alguns casos, podrien batre rècords per al mes de juliol i, en d’altres, podrien fins i tot arribar a xifres inèdites del conjunt de l’estiu en certs municipis. Els valors més alts de la jornada tornaran a recaure al Segrià i a la Ribera d’Ebre, on se superaran de nou els 42 graus. Els avisos vigents, actius fins com a mínim dijous, es corresponen amb un perill de 6 sobre 6 en l’escala de riscos meteorològics, per la qual cosa es demana a la població extremar precaucions mentre duri aquesta onada de calor.
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