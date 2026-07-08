Catalunya proposa a la DGT cursos de seguretat obligatoris per a motos
El director del SCT veu amb preocupació l’elevada sinistralitat en aquest col·lectiu, 30 morts aquest any, i apunta a una "falta de perícia".
G. G.
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha proposat a la Direcció General de Trànsit (DGT) impartir de manera obligatòria cursos de conducció segura per als motoristes de gran cilindrada, un col·lectiu que genera en les administracions gran preocupació pels elevats índexs d’accidents en què es veuen implicats: des que va començar el 2026, han mort a les carreteres catalanes 72 persones; 30 d’elles eren motoristes.
Durant la presentació del Pla de Seguretat Viària de Catalunya, Lamiel va afirmar que al Govern li "preocupa molt" aquesta xifra de mortalitat entre motoristes i va remarcar que hi ha un patró comú en el tipus d’accidents que pateixen: normalment són sortides de via, caigudes i xocs frontolaterals perquè se’n van cap a un costat, i ho va atribuir a una "falta de perícia".
"Veiem que hi ha una falta de perícia o debilitat del conductor en aquest tipus d’accident. Si a això hi sumes que cada vegada hi ha més persones que es treuen el permís A per conduir motos de gran cilindrada, creiem que aquestes persones necessiten formar-se", va argumentar. Aquesta és una visió, va dir, que observen diàriament a peu de carretera els instructors.
Percepció del risc
Així, va defensar "connectar formacions" i complementar el curs de l’autoescola per al permís A amb la formació obligatòria sobre conducció segura, que ajuda a veure quins vicis o mals hàbits pot desenvolupar un conductor al circular per carretera. A més de les autoescoles, el director de Trànsit va indicar que hi ha vuit centres de formació autoritzats a Catalunya per poder oferir aquest tipus de cursos d’una manera "òptima".
De moment, i amb l’objectiu de reduir aquesta sinistralitat, Trànsit insisteix a demanar als motoristes, i també a vianants i ciclistes –col·lectius també vulnerables–, que incrementin la percepció del risc i la consciència de la seva fragilitat. També insta a "extremar al màxim la prudència en la conducció i s’apel·la a la corresponsabilitat de tots els usuaris per contenir la sinistralitat mortal" coincidint amb l’elevada mobilitat del període estiuenc dels pròxims mesos, amb un increment dels desplaçaments tant de llarga com de curta distància. A més, recorden la importància de tenir en compte i evitar els principals factors de risc, com la velocitat inadequada, distraccions i consum d’alcohol o drogues.De moment, i amb l’objectiu de reduir aquesta sinistralitat, Trànsit insisteix a demanar als motoristes, i també a vianants i ciclistes – altres col·lectius vulnerables – que incrementin la percepció del risc i la consciència de la seva fragilitat. També insten a "extremar al màxim la prudència en la conducció i s’apel·la a la corresponsabilitat de tots els usuaris per contenir la sinistralitat mortal" coincidint amb l’elevada mobilitat del període estiuenc dels pròxims mesos, amb un increment dels desplaçaments tant de llarga com de curta distància. A més, recorden la importància de tenir en compte i evitar els principals factors de risc, com la velocitat inadequada, distraccions i consum d’alcohol o drogues.
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