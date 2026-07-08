Grup desarticulat
Cauen ‘Los 300’, banda juvenil que actuava amb «violència extrema» a Barcelona i reclutava menors com a «soldats»
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana vinculen el grup amb quatre intents d’homicidi a membres de bandes rivals
Segons els agents, el parc de la Pegaso, en el qual va morir un menor la setmana passada, era un dels llocs on es movien
Els Mossos , en alerta per l’expansió de bandes juvenils per Barcelona i la seva àrea metropolitana
Germán González
Una operació conjunta dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona ha permès desarticular la banda juvenil coneguda com ‘Los 300’, que actuava a Barcelona i l’àrea metropolitana. Els agents acusen els seus membres de múltiples agressions amb armes blanques, robatoris violents i tràfic de drogues, principalment tusi o cocaïna rosa. Els agents apunten que els sospitosos utilitzaven la venda de droga per finançar-se.
En una operació realitzada el 19 de maig, els agents van detenir 18 presumptes membres de la banda, 12 majors d’edat i 6 de menors, i es van practicar diverses entrades i registres a Montcada i Reixac, Ripollet i Barcelona. Tots els arrestats són homes tret d’una menor d’edat.
Els agents també van intervenir una arma de foc carregada, diversos matxets i ganivets, esprais de defensa, passamuntanyes i defenses extensibles. Els detinguts estan acusats dels delictes de pertinença a grup criminal, tinença d’armes, tràfic de drogues, robatoris violents, lesions i temptatives d’homicidi.
Desenes de víctimes
Els investigats es feien anomenar ‘Los 300’ i havien creat «una estructura estable, organitzada i jerarquitzada, realitzant accions violentes que tenien continuïtat en el temps i utilitzant les xarxes socials per promoure la seva capacitat violenta», segons l’inspector dels Mossos José Ángel Merino, que ha afegit que els sospitosos utilitzaven la violència «de forma gratuïta» tant per atacar membres d’altres bandes com a víctimes «aleatòries», a les quals podien robar. En aquest sentit s’han identificat desenes de víctimes agredides per part del grup, així com quatre temptatives d’ homicidi amb armes blanques i contra grups rivals
La investigació va començar fa un any, quan es va detectar que aquesta banda participava de manera reiterada en enfrontaments violents amb altres grups. El seu objectiu era controlar espais públics, com parcs i places, dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris. Segons els agents, el parc de la Pegaso, en el qual va morir un menor la setmana passada, era un dels punts en els quals es movia aquesta banda, però no l’únic.
Grup estructurat
Els Mossos han assenyalat que, a mesura que avançava la investigació, van detectar un increment progressiu de la violència, tant respecte a la freqüència dels incidents com a la gravetat. L’intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán, ha remarcat que al capdavant d’aquesta banda «estructurada i jerarquitzada» hi hauria un líder «que coordinava les activitats delictives, impartint ordres i supervisant tant les agressions violentes com el tràfic de drogues».
Per sota d’aquest nivell, diversos membres actuaven com a coordinadors operatius, responsables de la planificació i execució de les accions. En una baula inferior es trobarien els denominats «soldats», encarregats de materialitzar les agressions i altres activitats il·lícites. En aquesta tercera posició, s’ha acreditat la presència i la utilització de menors d’edat com a executors materials d’accions violentes, a més de transportar la droga, ja que s’enfronten a penes menors si són detinguts.
La policia remarca que els sospitosos actuaven sovint amb el rostre cobert amb passamuntanyes per dificultar la seva identificació i utilitzaven armes blanques de grans dimensions, com matxets i ganivets. «Aquest modus operandi incrementava significativament el risc per a les víctimes, que en alguns casos van patir ferides greus consistents en talls profunds a les extremitats», segons els Mossos.
A més, remarquen que les agressions es produïen habitualment de forma grupal, cosa que dificultava la identificació dels principals autors. Durant aquests enfrontaments, els presumptes autors aprofitaven la situació també per cometre robatoris violents i sostreure objectes personals a les víctimes.
Finançament per narcotràfic
Els investigadors també han assenyalat que la banda actuava com «un entramat criminal estable i amb capacitat econòmica pròpia» gràcies al narcotràfic. Amb els beneficis de la venda de droga es finançaven altres activitats delictives, «especialment les vinculades amb la violència organitzada, com l’adquisició d’armes blanques, la logística dels desplaçaments i el manteniment de la seva capacitat operativa». A més, els agents destaca que aquest negoci de la droga permetia a la banda «reforçar la cohesió interna i l’estructura jeràrquica del grup».
Un altre dels punts que han destacat els agents dels Mossos i Guàrdia Urbana és que els membres de la banda reforçaven la seva identitat de grup amb contingut audiovisual i musical difós a les xarxes socials. En concret, les utilitzaven per «promocionar -se i difondre les seves activitats delictives, així com per facilitar la cohesió i la normalització de les conductes violentes».
A més, també utilitzaven les xarxes socials per captar nous membres del grup i aconseguir «projecció», ja que publicaven simbologia pròpia, mostraven armes i feien referències explícites a activitats violentes o delictives comeses. També van arribar a gravar cançons amb l’objectiu de «projectar identitat i presència».
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