El centre policial de les Tres Xemeneies es començarà a construir el 2027
ALMA RODELGO
L’Ajuntament de Barcelona preveu iniciar a començaments del 2027 les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d’Emergències (CECOR), que s’ubicarà a l’edifici Llac, a l’avinguda del Paral·lel, dins del conjunt de les Tres Xemeneies del Poble-sec. El projecte, amb una inversió de 36,6 milions d’euros, transformarà un immoble en desús en una infraestructura estratègica per reforçar la seguretat urbana i la resposta davant d’emergències.
La cessió al consistori d’aquest immoble és fruit de l’acord amb la promotora propietària del complex, Conren Tramway, per a la requalificació urbanística dels terrenys que va ocupar la mítica elèctrica La Canadenca. L’actuació anunciada ahir per l’alcalde Jaume Collboni suposarà la rehabilitació integral de l’edifici Llac, format per planta baixa, quatre plantes i dos soterranis, amb una superfície construïda de 6.763 metres quadrats.
Seguretat
Estarà operatiu cada dia de l’any amb l’objectiu de reforçar la seguretat urbana, anticipar riscos i millorar la resposta davant d’emergències i la seva tornada a la normalitat. "En aquest edifici 24/7 concentrem tots els serveis que garanteixen la seguretat dels veïns i veïnes en termes sanitaris, policials i de prevenció", va declarar l’alcalde.
El consistori licitarà pròximament els treballs, que tindran una durada estimada de 18 mesos. A aquesta fase s’afegirà la implantació de les instal·lacions tecnològiques i singulars, amb l’objectiu que l’equipament estigui finalitzat a finals del 2028.
El nou centre ampliarà i modernitzarà el dispositiu que ara funciona al carrer de Lleida, on treballen de manera conjunta la Guàrdia Urbana, els Bombers de Barcelona, els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques. La nova seu gairebé duplicarà la superfície útil operativa, ja que passarà de 3.251 metres quadrats a més de 5.000.
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