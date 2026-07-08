Els bombers confien a estabilitzar avui el gran incendi de Sentmenat
El foc ha afectat ja 159,9 hectàrees i ahir a la nit mantenia confinades unes 7.000 persones de set urbanitzacions de la zona
Clàudia Mas
L’incendi declarat dilluns a la zona de Sentmenat continua sent el focus que més preocupa els equips d’emergència a Catalunya, encara que l’evolució de les flames durant la tarda va ser més favorable del previst després de diverses hores de màxima dificultat. El foc afectava ahir ja 159,9 hectàrees i mantenia sota confinament unes 7.000 persones de set urbanitzacions.
L’inspector en cap del cos de Bombers de la Generalitat, David Borrell, es va mostrar satisfet amb l’evolució del foc cap a les 19.30 hores, després d’una jornada i, sobretot, una tarda amb moments "complicats".
Segons Borrell, el primer tram del flanc dret, el front esquerre i els focus secundaris que es van produir durant la jornada estaven ahir a la nit "molt més tranquils". Aquesta millora permetrà revaluar els confinaments que continuen afectant diferents urbanitzacions de Sentmenat i Caldes de Montbui.
Durant la tarda es van registrar reproduccions dins del perímetre, una de les quals va afectar una construcció. Tot i així, Borrell va destacar que el dispositiu va aconseguir "aguantar" el foc i evitar que les flames avancessin cap a Sant Feliu de Codines, un dels escenaris que més preocupaven els equips d’emergència.
"Hem passat moments difícils", va reconèixer l’inspector en cap de Bombers. Durant la tarda, el cos va haver de realitzar una evacuació horitzontal a la urbanització del Farell, com ja va passar dilluns, per concentrar els veïns en un punt segur i mantenir dotacions de Bombers destinades a la seva protecció.
Malgrat aquestes dificultats, la situació era ahir a la nit "molt millor" i l’incendi mostrava un comportament "molt més tranquil" que durant les hores centrals de la tarda. Borrell va insistir, no obstant, que encara no es pot donar per estabilitzat.
"No podem dir que està estabilitzat, però el primer terç del flanc dret, el front esquerre i els focus secundaris de l’extrem del flanc dret estan molt més estables", va explicar.
La previsió de Bombers és que l’incendi de Sentmenat pugui arribar a l’estabilització al llarg d’avui, sempre que es mantingui l’evolució positiva i les condicions meteorològiques no compliquin de nou la feina que fan dels equips d’extinció.
Un dels punts més sensibles segueix sent la urbanització del Farell, una zona residencial de muntanya entre Sentmenat i Caldes de Montbui, en un entorn forestal i amb habitatges molt dispersos. Els bombers mantenen la prioritat de protegir els veïns confinats i garantir que estiguin agrupats en zones segures.
El Farell és un enclavament especialment vulnerable per la seva ubicació en plena massa forestal. Els habitatges estan disseminats, molts envoltats directament per vegetació, i alguns accessos són estrets o difícils. Per això, l’operatiu continua prioritzant la protecció de les persones per sobre dels immobles.
La situació també va tenir impacte en el mateix dispositiu d’emergència. Segons va explicar Borrell, vuit bombers van haver de ser atesos per cops de calor, en una jornada que va estar marcada per temperatures molt elevades, vent de marinada i una elevada exigència física per als equips desplegats.
"Hores complicades"
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ja havia advertit durant el dia que Catalunya afrontava "hores complicades" per la combinació de l’onada de calor, la simultaneïtat d’incendis forestals i una meteorologia adversa. Parlon va definir la situació com un "còctel explosiu" i va demanar extremar les precaucions per evitar nous focs.
L’incendi de Sentmenat continuava sent ahir a la nit el front més delicat de tots els que estaven actius. Tot i que l’evolució de les últimes hores permet cert optimisme, Bombers manté la prudència i centra els seus esforços a consolidar el perímetre, evitar noves reproduccions i protegir les urbanitzacions afectades.
La prioritat immediata és que es revaluïn els confinaments, mantenir la seguretat dels veïns i treballar perquè el foc pugui quedar estabilitzat al llarg de la jornada d’avui.
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