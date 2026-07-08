Calor extrema
Catalunya registra gairebé 100 morts prematures atribuïbles a la calor extrema la primera setmana de juliol
Les defuncions per aquesta causa ja superen les registrades durant tot aquest mes en la majoria dels anys des del 2015
Catalunya registra la xifra més alta de morts per calor en un mes de juny amb 218 defuncions prematures atribuïbles a les altes temperatures
Valentina Raffio
Des que ha començat el mes de juliol, Catalunya ha registrat almenys 97 morts prematures atribuïbles a la calor extrema. Aquesta xifra, recollida pel Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo) de l’Institut de Salut Carles III, suposa un dels valors més alts mai registrats en un mes de juliol a Catalunya per aquest sistema amb què, des de l’any 2015, es recullen estadístiques sobre mortalitat i defuncions vinculades amb les altes temperatures a tot el territori. Els registres apunten que aquest centenar de morts s’hauria produït en els primers set dies de juliol i abans de l’esclat de calor previst per a aquest dimarts i dimecres, quan hi ha almenys una vintena de comarques en avís vermell per temperatures extremes. Tot apunta doncs que aquesta xifra anirà a més en els pròxims dies i que, en general, seguirà la tendència de rècord d’aquest estiu en què ja s’ha encadenat un maig i un juny de rècord de morts per calor.
El recompte de defuncions reflecteix una estimació estadística basada en informes diaris sobre mortalitat i temperatures a tot Espanya. Segons matisen els responsables d’aquest projecte, no es tracta d’un registre real de defuncions sinó d’un càlcul sobre quantes de les morts registrades al país poden ser atribuïbles a les altes temperatures. Les estadístiques corresponents a aquest mes de juliol, tot just començat, apunten que en tot just set dies en el conjunt del país s’han produït 364 defuncions vinculades a les altes temperatures. D’aquests, caixí, un 30% s’han concentrat a Catalunya. Entre les zones més afectades destaca la província de Tarragona, on després de diversos dies a més de 42 graus s’ha registrat la taxa de mortalitat vinculades a la calor més altes de tot el país. També destaca un repunt de morts per calor a l’Empordà, on en els últims dies s’han superat 38 graus de màximes i, en alguns punts, les mínimes no han baixat dels 32 graus ni tan sols durant la matinada.
Les estadístiques del mes passat apunten que al juny Catalunya va perdre almenys 218 vides a causa de la calor extrema. Gran part d’aquestes, més de 130, durant els dies posteriors a l’arribada de la primera gran onada de calor de l’estiu a causa de l’acumulació prolongada d’estrès tèrmic. L’últim cap de setmana del mes, entre el 27 i 28 de juny, es calcula que gairebé 50 persones van perdre la vida per l’exposició a les altes temperatures. I el dilluns 29, gairebé 30 més. Aquella jornada destacava fins ara com la més mortífera registrada aquest estiu a causa de les altes temperatures. Però tot apunta que, després d’aquesta nova onada de calor, podrien donar-se jornades amb encara més morts per calor a tot Catalunya.
Les morts per altes temperatures no sempre estan relacionades amb episodis bruscos com, per exemple, els col·lapses soferts després d’un cop de calor. Aquests casos, de fet, tan sols representen una minoria de les defuncions atribuïbles a aquest fenomen. Els experts afirmen que els grups de més risc davant la calor extrema són les persones grans ja que, segons apunten diversos estudis, són grups de població que a causa de l’edat solen tenir menor capacitat de termoregulació i acostumen a tenir malalties preexistents que poden, al seu torn, augmentar el seu risc de tenir complicacions mortals derivades de la calor. Les estadístiques apunten que el 90% de les morts registrades durant aquest estiu a Catalunya corresponen a persones de més de 65 anys. Sobretot en el cas de dones grans.
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