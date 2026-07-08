Successos
Tiroteig al Putxet de Barcelona: els Mossos investiguen diversos trets de matinada
La policia intenta aclarir què ha passat al carrer Ferran Puig, on s’han registrat trets poc abans de les sis del matí
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El Periódico
Barcelona
Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig ocorregut durant la matinada d’aquest dimecres al barri del Putxet, a Barcelona, dins del districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Segons ha avançat ‘El Caso’ i ha confirmat l’agència ACN, la policia catalana va tenir coneixement que, cap a les 5.52 hores, es van produir diversos trets al carrer Ferran Puig, al costat del parc del Turó del Putxet.
De moment, no s’ha localitzat cap persona ferida i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies del succés.
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