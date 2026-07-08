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Tiroteig al Putxet de Barcelona: els Mossos investiguen diversos trets de matinada

La policia intenta aclarir què ha passat al carrer Ferran Puig, on s’han registrat trets poc abans de les sis del matí

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra.

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press

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El Periódico

Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig ocorregut durant la matinada d’aquest dimecres al barri del Putxet, a Barcelona, dins del districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Segons ha avançat ‘El Caso’ i ha confirmat l’agència ACN, la policia catalana va tenir coneixement que, cap a les 5.52 hores, es van produir diversos trets al carrer Ferran Puig, al costat del parc del Turó del Putxet.

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De moment, no s’ha localitzat cap persona ferida i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies del succés.

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