Nous referents per a una economia en transformació

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Emprenedors, pimes i empreses ja poden optar al IV Premi BBVA a la Innovació i la Sostenibilitat
Alberto G. Reina
Les empreses que aposten per integrar la sostenibilitat en la seva estratègia i impulsar noves solucions tenen una nova oportunitat per donar visibilitat als seus projectes. BBVA i EL PERIÓDICO han obert la convocatòria de la quarta edició del Premi BBVA a la Innovació i la Sostenibilitat, una iniciativa que reconeix emprenedors, pimes i empreses compromeses amb una gestió responsable i amb la recerca de noves vies de creixement.
El guardó, consolidat com un aparador de projectes empresarials transformadors, incorpora enguany un canvi d’enfocament. Hi podran presentar candidatura les empreses que desenvolupin la seva activitat amb criteris de sostenibilitat i que disposin d’un projecte innovador, encara que aquest no estigui necessàriament relacionat amb aquest àmbit. L’objectiu és reconèixer les organitzacions que han integrat la sostenibilitat en la seva manera de treballar i que utilitzen la innovació com a motor de creixement i d’impacte positiu.
Un jurat format per experts serà l’encarregat d’avaluar les candidatures i, a finals de setembre, seleccionarà vuit projectes finalistes, entre els quals escollirà el primer i el segon premi. Les empreses guanyadores es donaran a conèixer durant la gala de lliurament, prevista per al mes de novembre.
Les empreses interessades poden presentar la seva candidatura d’acord amb les bases de la convocatòria (codi QR al final de l’article). Hauran de tenir la seu social a Catalunya, omplir el formulari d’inscripció i adjuntar la documentació que considerin necessària per donar suport al seu projecte abans del 20 de setembre.
Les dues empreses guanyadores rebran una campanya de difusió publicitària dels seus projectes a EL PERIÓDICO, Diari de Girona i Regió7, valorada en 15.000 euros per al primer premi i en 7.000 euros per al segon.
Els guanyadors de l’edició passada
En la darrera edició, el primer premi va ser per a Es Im-Perfect, l’empresa d’inserció de la Fundació Espigoladors que transforma excedents i fruites i verdures descartades en productes alimentaris, combinant economia circular, lluita contra el malbaratament alimentari i inclusió laboral.
El segon premi va ser per a Manresa Il·lumina, una cooperativa empresarial que impulsa una comunitat energètica basada en l’autoconsum compartit d’energia solar fotovoltaica per avançar cap a la transició energètica.
Via: Diari de Girona
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