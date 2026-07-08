Trànsit avisarà amb un missatge de veu de les incidències a l’AP-7
L’app, que informarà en temps real, serà operativa abans de final d’any i forma part de les 700 mesures per aconseguir una mobilitat més segura i reduir en un 20% la sinistralitat.
Germán González
Abans que acabi aquest any, els conductors podran saber en temps real si hi ha retencions, sinistres o incidències a l’autopista AP-7, siguin de trànsit o siguin de fenòmens meteorològics. Una app del Servei Català de Trànsit els enviarà un missatge de veu que els alertarà de la incidència. És una de les mesures que prepara la Conselleria d’Interior per facilitar la conducció i gestionar el trànsit per la via més freqüentada de Catalunya, part del Pla de Seguretat Viària presentat ahir.Abans que acabi aquest any, els conductors podran saber en temps real si hi ha retencions, sinistres o incidències a l’autopista AP-7, ja siguin estrictament de tràfic o fins i tot de fenòmens meteorològics. Una app del Servei Català de Trànsit els enviarà un missatge de veu alertant-los de la incidència. És una de les mesures que prepara la Conselleria d’Interior per facilitar la conducció i gestionar el tràfic per la via més freqüentada de Catalunya i que forma part del Pla de seguretat viària de Catalunya que s’ha presentat aquest dimarts.
El director de Trànsit, Ramon Lamiel, va remarcar que l’app vol "provocar" una presa de decisions en el conductor i evitar problemes en una de les vies més congestionades de Catalunya. "Ja ho estem treballant. Vam adjudicar l’elaboració d’aquesta millora al març i la idea és poder tenir les primeres demostracions o poder llançar els primers avisos a la tardor", va precisar.El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha remarcat que l’app vol "provocar" una presa de decisions al conductor i evitar possibles problemes en una de les vies més congestionades de Catalunya. "Ja ho estem treballant. Adjudiquem l’elaboració d’aquesta millora al març i la idea és poder tenir les primeres demostracions o poder llançar els primers avisos a la tardor", ha precisat.
Aquest sistema preveu avisar de dues maneres: en primer lloc, tots els que tinguin habilitades les notificacions als seus telèfons i no circulin per l’AP-7 rebran un avís del que està passant en aquesta autopista perquè valorin si entrar-hi o no i perquè així puguin evitar trobar-se atrapats en una congestió.Aquest sistema preveu avisar de dues formes: en primer lloc, tots aquells que tinguin habilitades les notificacions als seus telèfons i encara no circulin per l’AP-7, rebran un avís del que està passant en aquesta autopista perquè valorin si entrar o no i així puguin evitar trobar-se agafats en una congestió.
D’altra banda, per als conductors que ja circulin per l’autopista, la informació els permetrà decidir si prendre una ruta alternativa després de rebre l’avís. En tots dos casos, l’avís es donarà a través d’un missatge de veu per evitar que el conductor es distregui utilitzant el telèfon mòbil.D’altra banda, per als conductors que ja estiguin circulant per l’autopista, la informació els permetrà decidir si prendre una ruta alternativa després de rebre l’avís. En els dos casos, l’avís es donarà per missatge de veu per evitar que el conductor es distregui utilitzant el telèfon mòbil, ha explicat Lamiel. Aquesta iniciativa es desplegarà inicialment a l’AP-7 per ser una de les vies amb més trànsit de Catalunya. La intenció de Trànsit és incorporar-la a tota la xarxa viària catalana quan es comencin a recollir resultats del seu ús.Aquesta iniciativa es desplegarà inicialment a l’AP-7 per ser una de les vies amb més tràfic de Catalunya, però la intenció de Trànsit és poder incorporar-la a tota la xarxa viària catalana quan es comencin a recollir resultats del seu ús.
Gairebé 700 mesures
El Pla de Seguretat Viària de Catalunya, amb una inversió de més de 323 milions d’euros, té previstes unes 675 actuacions aquest any. L’objectiu principal és impulsar una mobilitat més segura i sostenible i reduir un 20% les víctimes mortals en vies interurbanes catalanes el 2026 respecte al 2019.El Pla de seguretat viària de Catalunya, que compta amb una inversió de més de 323 milions d’euros, té previstes unes 675 actuacions aquest any. L’objectiu principal del pla és impulsar una mobilitat més segura i sostenible i contribuir a la reducció en un 20% el nombre de víctimes mortals a les vies interurbanes catalanes el 2026 respecte al 2019.
Entre les principals mesures destaca potenciar la tecnologia, la digitalització i la gestió intel·ligent de la mobilitat. Es volen implementar tecnologies avançades i sistemes d’intel·ligència artificial per detectar conductes de risc, com l’ús del telèfon mòbil o la falta de cinturó de seguretat; ampliar els sistemes de control amb nous radars i macrocontrols; desplegar drons i sistemes intel·ligents de transport (ITS) a la xarxa viària; desenvolupar projectes de velocitat variable i modelització del trànsit en via d’alta capacitat; millorar la seguretat dels motoristes, inclòs l’estudi de carrils preferents; impulsar rutes segures per a ciclistes, i fomentar la mobilitat sostenible.
Formació i sensibilització
També s’impulsen programes de formació i sensibilització amb eines innovadores com la realitat virtual, accions específiques per a conductors de vehicles pesats, plans locals de seguretat viària i reforç del suport tècnic als municipis.Entre les principals mesures destaquen les orientades a potenciar la tecnologia, la digitalització i la gestió intel·ligent de la mobilitat. En concret, es volen implementar tecnologies avançades i sistemes d’intel·ligència artificial per detectar conductes de risc, com l’ús del telèfon mòbil o la falta de cinturó de seguretat; ampliació dels sistemes de control mitjançant nous radars i macrocontrols de vehicles, desplegar drons i sistemes intel·ligents de transport (ITS) a la xarxa viària, desenvolupar projectes de velocitat variable i de modelització del tràfic en via d’alta capacitat, actuacions per millorar la seguretat dels motoristes, inclòs l’estudi de carrils preferents, impulsar rutes segures per a ciclistes i mesures de foment de la mobilitat sostenible, impulsar programes de formació i sensibilització, amb eines innovadores com la realitat virtual i accions específiques per a conductors de vehicles pesats i elaborar plans locals de seguretat viària i reforç del recolzament tècnic als municipis.
Una d’aquestes mesures implica els municipis: els que acreditin un alt risc d’accidents podran instal·lar radars a les travessies de més sinistralitat.Una d’aquestes mesures concretes implica als municipis: aquells que acreditin un alt risc d’accidents tindran l’oportunitat d’instal·lar radars en les travessies de més sinistralitat.
Trànsit també vol reforçar els cursos de conducció segura per a motoristes i fins i tot estudia plantejar a la Direcció General de Trànsit (DGT) que siguin obligatoris. "Estem molt preocupats", va admetre el director de Trànsit davant l’elevada sinistralitat d’aquest col·lectiu.Trànsit també es vol reforçar els cursos de conducció segura per a motoristes i fins i tot estudia plantejar a la Direcció General de Trànsit (DGT) que siguin obligatoris. "Estem molt preocupats", ha admès el director de Trànsit davant l’elevada sinistralitat d’aquest col·lectiu.
A més d’aquestes mesures, es continuarà treballant en projectes innovadors com la rèplica digital de la xarxa viària catalana i en la planificació de nous plans de seguretat viària de districte a la ciutat de Barcelona.A més d’aquestes mesures, es continuarà treballant en projectes innovadors com el bessó digital de la xarxa viària catalana i en la planificació de nous plans de seguretat viària de districte a la ciutat de Barcelona.
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