Una zona residencial sentenciada per les flames
La urbanització del Farell, situada al terme municipal de Caldes de Montbui (Vallès Occidental) i formada per cases molt disperses i algunes de fusta, està considerada d’alt risc per la seva ubicació en plena massa forestal.
Clàudia Mas
El Farell és una urbanització de muntanya situada al terme municipal de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Tot i que en els últims dies se l’ha vinculat informativament a l’incendi declarat a la zona de Sentmenat, aquest enclavament residencial pertany administrativament a Caldes de Montbui al Mapa de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. La urbanització es troba en una zona de muntanya, als contraforts de la serra i a prop del pic del Vent. És un entorn natural freqüentat per senderistes per les seves vistes i el seu paisatge forestal. Però aquest mateix atractiu s’ha convertit ara en un factor de risc davant la possible evolució de les flames.
El Farell està format per habitatges molt dispersos, molts envoltats de vegetació o directament situats dins de la massa forestal. Algunes construccions són, a més, de fusta, cosa que augmenta la vulnerabilitat en cas que el foc arribi al nucli residencial. Els accessos estrets, l’abundància de vegetació i la dificultat de protegir casa per casa compliquen qualsevol intervenció d’emergència.
L’inspector en cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, va advertir que no poden garantir la protecció de tots els habitatges del Farell si l’incendi arriba a la urbanització. Segons va explicar, es tracta d’un nucli "molt disseminat", amb cases "literalment dins del bosc" i amb molta massa forestal entre elles. En aquestes condicions, va admetre, resulta "impossible" defensar tots els immobles davant l’avenç del foc i el vent.
La prioritat dels Bombers és, per tant, la protecció de les persones. El cos ha establert un sector funcional específic per garantir la seguretat dels veïns, amb vehicles destinats a agrupar-los en una zona segura si fos necessari. "El que hem fixat és la protecció absoluta de les persones", va assenyalar Borrell. Si les flames arribessin a afectar els habitatges, els equips treballarien posteriorment en l’extinció, sempre que les condicions ho permetessin.
L’incendi declarat dilluns a prop de Sentmenat és el que més preocupa els serveis d’emergència. El foc continua cremant amb alta intensitat i ha mobilitzat més de 200 efectius dels Bombers. L’objectiu principal del dispositiu és evitar que les flames avancin cap a zones habitades i cap a l’espai natural de Sant Llorenç del Munt.
En el cas del Farell, l’estratègia passa per impedir que l’incendi arribi a la carretera que puja fins a la urbanització. Aquest accés és clau tant per a una eventual evacuació com per al treball dels equips d’emergència. Si el foc arribés a entrar en aquest nucli residencial, la dispersió de les cases i la presència de bosc entre els habitatges farien inviable una defensa individual de cada immoble.
El Farell agrupa alguns dels factors que els cossos d’emergència identifiquen com a crítics en un incendi forestal: habitatges aïllats, vegetació molt pròxima, accessos complexos, construccions vulnerables i una evacuació potencialment difícil. La seva ubicació en un entorn natural, que en condicions normals forma part del seu atractiu, s’ha convertit ara en un risc afegit. Ahir el foc no havia arribat a la urbanització. Però els Bombers admetien que, si ho fa, no serà possible desplegar una defensa casa per casa. La consigna és clara: protegir els veïns i evitar que l’incendi trobi una via d’entrada a l’enclavament residencial.
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