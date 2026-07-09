Agricultura va alertar de les restriccions el dia abans de l’incendi de les Gavarres
L’empresa contractada per Territori tenia un permís per fer els treballs condicionat als nivells de perill. L’avís comportava la prohibició de la radial.
G. C.
L’incendi de les Gavarres (Baix Empordà) ha obert una disputa política sobre la responsabilitat del foc, originat durant uns treballs en una carretera que havia encarregat l’Administració. Un operari que utilitzava una serra radial va provocar l’incendi que ha acabat afectant 2.400 hectàrees. L’home treballava per a una UTE formada per Aquaterra i Construccions Rubau, que du a terme conservació de carreteres i que estava contractada per Territori, un fet que l’oposició utilitza per exigir explicacions al Govern.
Darrere de les autoritzacions per treballar amb una radial en període d’incendis, hi ha un procés legal estricte que s’ha de seguir. L’encarregat de donar llum verda als permisos per utilitzar eines de risc és el Departament d’Agricultura a través de la Direcció General de Boscos. Les empreses o particulars que vulguin portar a terme activitats que puguin generar espurnes a menys de 400 metres d’àrees arbrades sol·liciten una autorització prèvia.
En el cas del foc que es va declarar a primera hora de divendres a la Bisbal d’Empordà i que va entrar a les Gavarres, les actuacions van obtenir el vistiplau de la direcció general. No obstant, l’autorització inclou condicionants. I posar-los en pràctica depèn de l’empresa o del treballador en qüestió. Si ho van fer o no, ho acabarà de determinar la investigació en curs.
Determinats llindars
El permís es concedeix per 15 dies, però els treballs queden sempre supeditats al nivell de perill d’incendi del moment. És a dir, una empresa pot tenir autorització per treballar, però ha de suspendre l’activitat si el risc arriba a determinats llindars. Quan el nivell de risc és molt alt, s’envia un SMS a les empreses que han demanat autorització per recordar-los les restriccions aplicables. Davant el perill molt elevat, l’ús de radials queda prohibit, com passava en el punt en què es va iniciar el foc de la Bisbal.
Agricultura va enviar dijous 2 de juliol un SMS a les empreses autoritzades, alertant que el nivell de perill era molt alt i que per tant les autoritzacions quedaven limitades i que les radials no es podien utilitzar. I l’empresa el va rebre. La clau de la investigació serà determinar si l’empresa va ordenar o no suspendre els treballs abans que s’iniciés el foc.
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