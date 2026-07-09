BCN opta "amb voluntat de guanyar" a acollir el congrés espacial del 2029
La capital catalana competeix amb Houston i Ginebra per a una cita la localització de la qual es decidirà en l’edició del simposi d’octubre a Turquia
P. C.
El Govern, la Generalitat i l’Agència Espacial Espanyola (AEE) s’han proposat que l’International Astronautical Congress (IAC) s’organitzi a Barcelona el 2029. Així ho van escenificar ahir el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, i la directora de programes i indústria de l’organisme nacional espacial, Cecilia Hernández, en un acte a La Llotja de Mar de Barcelona, on avui i demà se celebra, precisament, l’Space Economy Congress. Sàmper va ser ferm amb la idea que Catalunya surt "amb voluntat de guanyar".
L’IAC és un congrés d’esperit semblant, però de més escala. D’acord amb les dades que té el Govern, reuneix cada any unes 15.000 persones, entre representants d’agències espacials de tot el món, grans empreses, start-ups, institucions acadèmiques, universitats i centres tecnològics i d’investigació, així com governs, cosa que l’ha consolidat com l’esdeveniment de referència i principal punt de trobada global del sector.
Els que estan treballant perquè la trobada tingui lloc a Barcelona d’aquí a tres anys consideren que la ciutat podria elevar aquesta xifra d’assistents fins a les 30.000 persones. Se celebraria al recinte Fira Gran Via, de Fira de Barcelona.
De fet, el mateix Constantí Serrallonga, conseller delegat de la institució, va assistir a la presentació de la candidatura, que tal com va remarcar Hernández, és l’única d’una ciutat de la Unió Europea (UE). La capital catalana competeix amb Houston (EUA) i Ginebra (Suïssa).
L’IAC és una fira sense seu fixa, que ha circulat per ciutats de tot el món, començant per París el 1950, passant per Barcelona set anys més tard i a València el 2006. Ve de celebrar-se a Dubai, París, Bakú, Milà i Sydney aquests últims anys. La pròxima edició, prevista per a l’octubre d’aquest any, l’acollirà Antalya (Turquia). És allà, per cert, on s’anunciarà si Barcelona és la ciutat elegida per al congrés del 2029.
La candidatura es va presentar oficialment l’abril passat i la idea és omplir aquests mesos fins a la tardor amb "una intensa campanya internacional de promoció, captació de suports i presentacions davant els membres de l’IAF [International Astronautical Federation]", assenyalen des de l’Executiu català, que ja va defensar a la primavera la idea en diferents fòrums internacionals, i que atendrà la setmana que ve el director general de l’IAF, que es desplaçarà a Barcelona per avaluar la candidatura in situ.
La missió ha involucrat el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, l’equip de Polítiques Digitals de la Generalitat i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).
Una cita important
"No serà fàcil", va reconèixer Sàmper. "En la línia de tenir un sector pel qual la Generalitat aposta ben fermament, ser la capital d’un congrés mundial com aquest, per a nosaltres és molt important", va afegir tot seguit el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat.
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