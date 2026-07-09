Dones i canvi climàtic
La calor extrema provoca regles més llargues i doloroses i en menopausa, acaloraments més intensos
L’endocrina Carme Valls explica com la calor altera el cicle menstrual, i provoca sagnats més abundants, dolor, retards o avanços del cicle en milions de dones
Els experts alerten de la falta d’estudis sobre salut menstrual i del canvi climàtic, així com de l’escassa formació mèdica en la matèria
¿Quina és la temperatura màxima que pot aguantar el cos humà?
Valentina Raffio
La calor extrema posa en perill el nostre cos. L’arribada de temperatures cada vegada més altes, així com d’onades de calor més intenses i duradores, està deixant empremta als nostres cossos i, per exemple, està fent que dormim pitjor, estiguem cada vegada més cansats i, en general, sentim que el nostre cervell funciona al ralentí. Però hi ha un altre efecte del qual amb prou feines es parla i que, no obstant, milions de dones reconeixen patir amb cada vegada més freqüència durant els mesos estivals. I són les alteracions del cicle menstrual durant els dies de calor extrema.
Segons afirmen els experts, aquest fenomen s’ha relacionat amb sagnats més abundants de l’habitual, més quadros de dolor, inflor i cansament i fins i tot amb retards o avanços del cicle menstrual. «La calor extrema posa el cos en una situació d’estrès tan gran que ho altera tot», afirma l’especialista en salut hormonal Carme Valls, que fa anys que estudia la fisiologia del cicle menstrual.
«La calor extrema no altera directament les hormones sinó que actua com un factor d’estrès extrem per a l’organisme i això és el que, al final, acaba alterant el cicle menstrual i els seus símptomes»
L’explicació, afirma Valls en una entrevista amb EL PERIÓDICO, té a veure amb com les altes temperatures alteren el funcionament normal del nostre organisme, activen totes les «alarmes internes» per dissipar la calor i creen una situació d’«estrès extrem» per al cos. En aquest procés, relata l’endocrina, l’organisme reajusta totes les seves funcions internes per donar prioritat a tasques vinculades a sobreviure a les altes temperatures i això, de forma col·lateral, acaba afectant les funcions reproductives.
En el cas de la menopausa, per exemple, està demostrat que les altes temperatures augmenten encara més la sensació de fogots que experimenten moltes dones durant l’anomenada fase de transició
«La calor extrema no altera directament les hormones sinó que actua com un factor d’estrès extrem per a l’organisme i això és el que, al final, interfereix en el funcionament normal de l’eix hormonal que regula l’ovulació, i acaba alterant el cicle menstrual i els seus símptomes», comenta l’especialista.
Alteracions hormonals
Segons apunten diversos estudis, l’exposició prolongada a temperatures molt elevades, com les registrades durant una onada de calor, pot modificar l’activitat de l’ hipotàlem i alterar la producció de les hormones que coordinen el cicle menstrual. Com a conseqüència, l’ovulació pot retardar-se, produir-se de forma incompleta o fins i tot no arribar a produir-se aquell mes. I això, afirma Valls, acaba desencadenant-se de diferents maneres i donar lloc, per exemple, a cicles més curts, menstruacions més abundants, retards o fins i tot absència temporal de la regla durant els episodis de calor.
Això, a la pràctica, provoca que el calendari de la regla «es descontroli» durant els estius de calor extrema i que ja no funcioni amb la mateixa regularitat que en la resta de l’any. Com quan, per exemple, una persona està passant per un període d’estrès molt intens.
Diversos estudis demostren com la calor «amplifica símptomes» com cansament, mals de cap i fins i tot irritabilitat
També són diversos els treballs que mostren que la calor, a més d’alterar el cicle, també empitjora com es viu. Primer, perquè les altes temperatures provoquen vasodilatació i això pot afavorir un flux menstrual més abundant i intensificar la sensació de pesadesa o les rampes. Segon, perquè durant les onades de calor augmenten la pèrdua de líquids i electròlits a través de la suor i, sense la hidratació suficient, el cos pateix més cansament, mals de cap i altres manifestacions de la síndrome premenstrual (SPM). I en tercer lloc, segons apunten diversos especialistes, en situacions de calor intensa s’incrementa l’alliberament de cortisol, l’hormona de l’estrès, i això també pot agreujar símptomes com la irritabilitat, el cansament o les cefalees durant els dies de menstruació.
Estrès tèrmic intens
Diversos experts afirmen que la calor extrema funciona com un «amplificador de símptomes». Perquè, tot i que no afecta igual totes les dones, sí que pot fer que símptomes com la inflor, la retenció de líquids, la falta d’energia o els canvis d’humor resultin molt més intensos que durant la resta de l’any. En el cas de la menopausa, per exemple, està demostrat que les altes temperatures augmenten encara més la sensació de fogots que experimenten moltes dones durant l’anomenada fase de transició. Sobretot en dies en què s’encavalquen dies de temperatures extremes amb nits en què és impossible agafar el son per culpa de la calor perquè, segons apunten diversos treballs, el cos ha de fer un sobreesforç per resistir a un estrès tèrmic tan intens i sostingut.
«La majoria de dones no sap que una situació d’estrès físic com l’exposició a la calor pot alterar l’ovulació i molts professionals mèdics tampoc ho expliquen en les consultes»
Mentre veiem com el canvi climàtic converteix les onades de calor en episodis cada vegada més intensos i freqüents, la falta d’informació sobre els efectes d’aquest fenomen en la salut de les dones continua avançant al ralentí. Valls afirma que aquesta falta d’atenció s’explica per una« manca històrica» d’estudis enfocats al cos de les dones i, sobretot, en una falta de formació mèdica sobre salut menstrual.
«La majoria de dones no sap que una situació d’estrès físic com l’exposició a la calor pot alterar l’ovulació i molts professionals mèdics tampoc ho expliquen en les consultes», afirma l’especialista qui, a més, reivindica millorar la informació sobre salut menstrual i, sobretot, aprofundir en estudis científics que expliquin com el canvi climàtic pot afectar la salut de les dones.
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