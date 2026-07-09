Catalunya bat rècords de calor amb màximes de 40,9 graus a BCN
El 80% dels municipis van registrar temperatures per sobre dels 35 graus i fins a un 30% van superar el llindar dels 40, amb màximes tan extremes com els 44 de Vinebre.
Valentina Raffio
Fa tan sols uns anys, era impensable parlar d’onades de calor a Catalunya amb màximes de gairebé 45 graus a Ponent, una Barcelona vorejant els 41 i una nit a l’Empordà amb termòmetres per sobre dels 32. Però, a causa del progrés del canvi climàtic, el que abans es veia com si fos impossible ara forma part d’un escenari cada vegada més factible. I la jornada d’ahir n’és l’exemple. Tal com apuntaven els pronòstics, aquest dimecres va explotar la segona onada de calor de l’estiu i va deixar temperatures per sobre de 35 graus en més del 80% de municipis catalans i fins i tot va superar el llindar dels 40 graus en un terç de les estacions registrades. Segons les primeres anàlisis del Servei Meteorològic, ahir es van superar almenys 10 rècords absoluts de temperatura, incloent-hi, entre d’altres, la nit més càlida que s’ha registrat mai en el conjunt de Catalunya i el dia més càlid de la història de Barcelona.
Tothom que ahir sortís al carrer sap que l’ambient va ser infernal. Gairebé irrespirable. Els registres corroboren que durant aquesta jornada, en què més de la meitat del territori es va veure obligat a activar els primers avisos de nivell vermell de l’estiu per altes temperatures, els termòmetres van pujar de forma exponencial respecte als últims dies i van donar lloc a màximes tan extremes com els 44 graus de Vinebre. La calor va ser tan intensa que, segons les primeres anàlisis, en qüestió d’hores es van batre rècords fins ara impensables. A Barcelona, per exemple, es va arribar als 40,9 graus, cosa que va polvoritzar el rècord anterior establert tan sols dos anys abans i, al seu torn, va marcar la xifra més alta observada fins ara a la ciutat en més d’un segle. S’estima que els termòmetres de Barcelona van estar fins a 13 graus per sobre del normal durant la jornada.
Les primeres anàlisis del Servei Meteorològic de Catalunya assenyalaven almenys una desena de rècords absoluts de calor registrats ahir a Catalunya i que, a més, s’afegeixen als sis d’observats dimarts. Entre les xifres més extremes del dia destaquen els rècords de Vinebre, on es va arribar als 44,1 graus; d’Ascó, on els termòmetres van arribar per primera vegada als 42,2; de Sant Pere de Ribes, amb màximes de 40,4, igual que a Nulles, Sant Martí Sarroca, Vilafranca del Penedès, Constantí, Vila-rodona i Cunit. En tots aquests punts es van batre rècords absoluts de temperatura i es van registrar valors fins i tot més alts que els observats durant l’onada de calor històrica de l’agost de l’any passat.
Les xifres de la calor diürna impressionen per la magnitud, però les de la calor nocturna, encara que semblin més modestes, fan perdre la son. Sobretot perquè, per a milers de famílies, impedeixen conciliar el descans. Els registres confirmen que ahir a Portbou els termòmetres no van baixar dels 32,5 graus en cap moment ni de la nit ni de la matinada. Es tracta del valor més alt observat mai no només en la població sinó en el conjunt de Catalunya i que, a més, supera de llarg el fins ara rècord de nit càlida registrada l’any 2019 a Barcelona, quan durant una onada de calor es va registrar una nit a més de 31,2 graus En aquest cas, les anàlisis apunten que les temperatures nocturnes a l’Empordà van estar entre 6 i 8 graus per sobre del normal per a l’època.
Mesures d’emergència
La calor va ser tan intensa que desenes i desenes d’ajuntaments de tot Catalunya es van veure obligats a desplegar mesures d’emergència per protegir la població davant aquest escenari. A Barcelona, per exemple, el consistori va enviar avisos per SMS a més d’11.000 veïns en situació vulnerable per advertir-los de les altes temperatures i oferir-los consells per fer-hi front.
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