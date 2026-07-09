Els focs simultanis continuen sense donar treva
Els bombers van donar ahir per estabilitzats els incendis de Sentmenat, Gavà i Aiguamúrcia, i es mostraven optimistes amb el de Navarcles.
CLÀUDIA MAS / JAN MAGAROLAS / EDUARD FONT / ÀLEX REBOLLO
Els Bombers de la Generalitat van donar ahir per estabilitzats els incendis forestals de Sentmenat (Vallès Occidental), Gavà (Baix Llobregat) i Aiguamúrcia (Alt Camp). El declarat a Navarcles (Bages) presentava un bon pronòstic ahir a la nit i tot i que no estava estabilitzat, els bombers preveien fer-ho en poques hores. De fet, a les 21.30 hores es va aixecar el confinament que afectava 9.000 veïns d’Artés, Cabrianes i Sallent. Davant aquesta situació, la consellera d’Interior, Núria Parlon, va lamentar "la simultaneïtat d’incendis a Catalunya", fet que "tensa els efectius". I va demanar "la responsabilitat de tots".
L’anunci de l’estabilització del foc de Sentmenat va arribar després que Protecció Civil aixequés el confinament del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, dos dels tres nuclis que encara estaven confinats. Les restriccions seguien ahir a la nit en marxa, no obstant, a Guanta, al terme municipal de Sentmenat. Malgrat l’estabilització, els bombers mantenien el dispositiu sobre el terreny per evitar reactivacions i controlar possibles punts calents i demanaven a la ciutadania evitar circular per la BV-1243 per no dificultar la feina dels serveis d’emergència. La superfície afectada pel foc és d’aproximadament 171 hectàrees, de les quals 85,65 corresponen a Caldes de Montbui. La major part del terreny cremat és forestal, tot i que també hi ha una petita part agrícola.
També va quedar estabilitzat a última hora el foc del pla de Manlleu, declarat al terme municipal d’Aiguamúrcia (Alt Camp) i que va suposar el confinament de les poblacions del Pla de Manlleu, Pontons, les Pinedes Altes de Montmell, Valldossera, així com de cases aïllades d’Aiguamúrcia i zones pròximes, amb afectació a unes 1.600 persones. La superfície cremada va sumar 80 hectàrees, el 86,1% de terreny forestal i el 13,6% de terreny agrícola. El foc, que es va declarar a primera hora de la tarda, va començar sent d’"alta intensitat" i va generar una gran preocupació entre els bombers, que finalment van aconseguir estabilitzar-lo.
Un altre incendi que va preocupar ahir els bombers pel seu potencial va ser el que es va declarar al Bages a dos quarts de quatre de la tarda i que va obligar al confinament d’unes 9.000 persones en total, confinament que es va aixecar ahir a la nit malgrat no tenir el foc estabilitzat però sí en via de fer-ho. Les flames van començar al costat de la carretera, al Pont de Cabrianes, al terme de Navarcles. Al Bages es van destinar bombers terrestres i mitjans aeris, però a la mateixa hora que cremava el del Pla de Bages, hi havia actius els incendis de Sentmenat, Gavà i Aiguamúrcia.
Visible des de diversos punts
L’incendi de Gavà va començar al migdia i es va estabilitzar a la tarda. Segons van explicar els bombers, l’avís es va rebre poc abans de les 14.00 hores després que diversos testimonis albiressin una fumarada que en pocs minuts es va fer visible des de diversos punts de l’àrea de Barcelona. En els moments més crítics, les flames van obligar a confinar 6.000 veïns. Els primers indicis de la investigació sobre aquest foc apunten a l’ús de material pirotècnic com a hipòtesi principal de l’origen de l’incendi.
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