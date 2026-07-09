Curs 26-27
Els professors catalans confirmen una «tardor calenta» de vagues i mobilitzacions a l’escola pública
El sindicat Ustec assegura que el nou calendari d’accions en el qual treballa anirà acompanyat d’un pla «concret, planificat, amb prioritats definides i capacitat d’escalada», si el Govern no dona resposta a les seves demandes
Catalunya acaba un curs marcat per 25 vagues educatives i un «acord» que no apaivaga el conflicte
Helena López
No per esperada, la notícia ha deixat de sacsejar les famílies, aquests dies ofegades, no només pels 40 graus a l’ombra, sinó pels malabars per suportar les 11 setmanes d’escoles tancades. Elsindicat Ustec –ara com ara el majoritari a l’escola pública catalana– ha confirmat que la seva afiliació ha avalat «reactivar la lluita» i impulsar una «tardor calenta» de mobilitzacions i vagues als centres educatius per defensar l’educació pública. Segons ha informat aquest dijous en un comunicat, el nou calendari d’accions en el qual treballen anirà acompanyat d’un pla «concret, amb prioritats definides i capacitat d’escalada» si el Govern no dona resposta a les demandes del col·lectiu.
Ustec reitera així la seva disconformitat amb l’acord firmat entre el Departament d’Educació i FP, CCOO, UGT i Professors de Secundària (Aspepc), que suposa un increment d’uns 600 euros bruts mensuals més per docent i més de 6.000 noves dotacions fins al 2029. Un rebuig fruit del resultat de la consulta al juny al conjunt del professorat en què més de 39.502 docents, un 65% dels que hi van participar, van deixar un missatge clar: «no eren per diners».
Més de 1.300 centres sense sortides ni colònies
Després de les 23 vagues en el primer semestre de l’any –26 sumant les tres de les bressol–, repartides per tot Catalunya i amb quatre aturades a tot el territori (un en el primer cicle de vagues i tres en el segon), el nou curs no començarà de manera més tranquil·la. A més de l’anunci d’una tardor calenta d’aquest dijous, 1.335 escoles i instituts públics de Catalunya mantenen la seva adhesió al manifest ‘Aturem les sortides i les colònies’, en el qual els centres assenyalen que no faran activitats fora del centre educatiu –i encara menys fora de la jornada laboral– durant el curs que comença el 8 de setembre, dia en què es publicaran els resultats de l’últim informe PISA, que res indica que serveixin per apaivagar els ànims.
En aquest context, Iolanda Segura, portaveu d’Ustec, insisteix en la seva intenció de «fiscalitzar» el desplegament de l’acord perquè cap compromís «quedi en paper mullat». Malgrat no firmar-lo finalment, l’acord és fruit d’una negociació liderada per Ustec, sindicat que sí que va firmar un preacord, finalment rebutjat després de la consulta oberta. El comunicat apunta també que reclamaran mesures com l’augment del finançament en educació fins al 6% del PIB, cap tancament a la pública o aules adaptades al canvi climàtic, tres dels grans reptes del sistema.
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