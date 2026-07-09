Enquesta de la Generalitat
Sondeig CEO: La meitat dels catalans que utilitzen la IA consulten dubtes sobre la seva salut
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Jose Rico
El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat ha fet una fotografia al seu últim baròmetre sobre l’ús que fan els catalans de la intel·ligència artificial (IA). La primera conclusió és que aquestes eines formen part ja del dia a dia del 56% dels ciutadans: el 17% la utilitza diverses vegades al dia; el 9%, una vegada al dia; el 14%, diverses vegades a la setmana; el 7%, una vegada a la setmana, el 7%, una vegada al mes. Això significa que el 44% dels catalans no fa servir mai la IA, o almenys no ho ha fet l’últim mes.
S’observa un fort component d’edat i un lleuger component de gènere en l’ús d’aplicacions d’IA generativa, com ChatGPT, Gemini, Copilot, per a ús personal. Entre els que no la utilitzen mai es troben el 75% d’homes i el 82% de dones de més de 65 anys; el 52% de dones i el 46% d’homes d’entre 50 i 64; el 29% de dones i el 23% d’homes d’entre 35 i 49; el 18% de dones i el 13% d’homes d’entre 25 i 34 anys, i el 5% d’homes d’entre 18 i 24 anys.
Per nivell d’estudis, l’ús d’aquestes aplicacions és del 75% entre els catalans amb estudis superiors, del 54% entre els qui tenen estudis de secundària i de només el 12% entre els que tenen estudis de primària o inferiors.
Quan el CEO planteja als entrevistats, una mostra de 2.000 catalans majors d’edat, diversos àmbits d’ús personal de la IA generativa, les dues funcions principals que donen els ciutadans a aquestes eines són consultar dubtes o gestions quotidianes sobre temes jurídics o econòmics (52%) i consultar dubtes relacionats amb la salut física (48%).
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