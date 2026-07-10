Baròmetre 2026
Collboni guanyaria unes eleccions municipals avui a Barcelona, ERC despuntaria i Aliança i Vox superarien Junts
Els enquestats donen un aprovat raspat a Elisenda Alamany (5,2), Jaume Collboni (5,1) i Jordi Martí (5) i suspenen Gerardo Pisarello (4,7) i Daniel Sirera (3,3)
Vivenda i inseguretat es mantenen com les principals preocupacions a Barcelona i la immigració puja al tercer lloc
Edu Gil
El PSC tornaria a guanyar les eleccions municipals si avui se celebressin comicis a Barcelona, segons la intenció directa de vot expressada al Baròmetre de Barcelona corresponent al primer semestre del 2026. Els socialistes encapçalen les dades crues de l’enquesta municipal –que no està ‘corregida’ amb el record de vot i el vot ocult com és habitual en els sondejos electorals– amb un 13%, un punt més que en l’anterior estudi. Els segueixen ERC, que repunta fins a l’11,1% de respostes. A més distància se situa Barcelona en Comú (4,7%).
Ressalta també la mala perspectiva atorgada a Junts, actual primera força del ple i en la setena posició del baròmetre per l’auge de l’extrema dreta. Aliança Catalana es col·loca quarta (3,3%) en intenció de vot, per davant del PP (3,1%), Vox (2,7%), Junts (2,6%) i la CUP (2,3%), en un escenari marcat per una elevada indecisió. El 45,1% dels enquestats assegura que encara no sap a qui votaria o prefereix no respondre. El sondeig també situa Jaume Collboni com el favorit per seguir al capdavant de l’alcaldia, amb un 11,5% de les preferències, mentre que un 30,8% dels barcelonins creu que serà reelegit el 2027.
L’estudi reflecteix a més una valoració relativament positiva de la gestió de l’ajuntament, que obté un 48,4% d’opinions bones o molt bones, per sobre de la Generalitat i del Govern d’Espanya. Quant als líders municipals, només tres aconsegueixen l’aprovat: Elisenda Alamany (ERC), que encapçala la classificació amb un 5,2; Jaume Collboni (PSC), amb un 5,1, i Jordi Martí Galbis (Junts), amb un 5. Per sota queden Gerardo Pisarello (4,7), Daniel Sirera (3,3) i Gonzalo de Oro-Pulido (2,6). Collboni continua sent el dirigent més conegut per la ciutadania, amb un nivell de notorietat del 80,7%.
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