BCN impulsarà les petites sales de música en viu amb un milió en ajudes
L’‘alcaldessa’ de nit, Carmen Zapata, anuncia fins a 8.000 euros per local per afavorir la supervivència de l’oferta cultural nocturna.
Patricia Castán
La nit de Barcelona té diverses problemàtiques i fronts oberts, però l’Ajuntament ha decidit començar a potenciar-la recolzant les sales de música de petit format amb una subvenció. El programa En viu BCN va ser forjat per l’Oficina de la Nit municipal al costat de l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub) per reforçar la "sostenibilitat estructural" i la continuïtat de més de 100 sales amb un aforament igual o inferior a 250 persones.La nit de Barcelona té diverses problemàtiques i fronts oberts, però l’ajuntament ha decidit començar a potenciar-la recolzant les sales de música en de petit format amb una subvenció. El programa ‘En Vivo Bcn’ ha sigut forjat per l’Oficina de la Nit municipal al costat de l’institut de Cultura de Barcelona (ICUB) per reforçar la "sostenibilitat estructural" i la continuïtat de més de 100 sales de la ciutat amb un aforament igual o inferior a 250 persones.
Ningú coneixia Rosalía quan va començar a actuar en petits bars del Raval com Jazz Sí. Així ho va recordar ahir la comissionada de la Nit de l’Ajuntament, Carmen Zapata, remarcant el paper que juguen aquest tipus de locals. La comissionada va defensar ahir a la petita sala Meteoro del Poble-sec que la música en viu "de petit format mereix ser reconeguda, protegida i impulsada", seguint els objectius fixats de la Mesura de Govern "iniciatives per a la gestió integral de la nit 2025-2027Ningú coneixia Rosalía quan va començar a actuar en petits bars del Raval com a Jazz Sí. Així ho ha recordat aquest dijous la comissionada de la Nit de l’ajuntament (coneguda com a ‘alcaldessa’ de nit), Carmen Zapata, remarcant el paper que juguen aquest tipus de locals. La comissionada ha defensat aquest dijous a la petita sala Meteoro del Poble Sec que la música en viu "de petit format mereix ser reconeguda, protegida i impulsada", seguint els objectius fixats de la Mesura de Govern "iniciatives per a la gestió integral de la nit 2025-2027. . Des del seu nomenament fa gairebé dos anys, va manifestar reiteradament que la ciutat necessita ampliar l’oferta d’oci nocturn amb més espais per a música.Des del seu nomenament fa gairebé dos anys, ha manifestat reiteradament que la ciutat necessita ampliar l’oferta d’oci nocturn amb més espais per a música. Zapata emfatitza que "governar la nit no consisteix només a gestionar els impactes", sinó a "construir oportunitats". Va insistir a apostar per un model de nit on la cultura sigui "un servei d’interès públic i la música en viu, una de les seves expressions principals". Donar "visibilitat" a aquesta xarxa de petits negocis que moltes vegades fan equilibrisme per ser viables és una de les prioritats de la seva oficina.Zapara emfatitza que "governar la nit no consisteix només a gestionar els impactes", sinó a "construir oportunitats". I ha insistit a apostar per un model de nit on la cultura sigui "un servei d’interès públic i la música en viu una de les seves expressions principals". Donar "visibilitat" a aquesta xarxa de petits negocis que moltes vegades fan equilibrisme per ser viables és una de les prioritats de la seva oficina.
Viver d’artistes
Els locals de petit format tenen un paper estratègic en l’"ecosistema cultural" perquè faciliten les primeres actuacions i el desenvolupament de moltes artistes, va relatar, i com a germen de projectes que després poden créixer en circuits i esdeveniments més grans. Però el programa també vol donar ales a la funció de proximitat als barris d’aquests espais per a un públic inferior a 250 persones. Tot això, en un context en què el canvi climàtic propiciarà els usos nocturns de la ciutat.Els locals de petit format tenen un paper estratègic en l’"ecosistema cultural" perquè faciliten les primeres actuacions i el desenvolupament de moltes artistes, ha relatat, i com a germen de projectes que després poden créixer en circuits i esdeveniments més grans. Però el programa també vol donar ales a la funció de proximitat als barris d’aquests espais per a un púlbic inferior a 250 persones. Tot això, en un context en què el canvi climàtic propiciarà els usos nocturns de la ciutat, ha apuntat.
L’Ajuntament creu que la fragilitat econòmica d’aquest sector necessita una injecció per mantenir-se viu al territori, per la qual cosa el milió d’euros destinat a subvencions vol arribar al màxim de destinataris, amb un màxim de 8.000 euros per sala. Els interessats podran sol·licitar l’ajuda a partir del setembre, si compleixen condicions com desenvolupar de manera estable la programació de música en directe, sumar un mínim de 40 concerts a l’any, estar ubicades al terme municipal de Barcelona o ser de petit format.L’ajuntament creu que la fragilitat econòmica d’aquest sector precisa una injecció econòmica per mantenir-se viu en el conjunt del territori, per la qual cosa el milió d’euros destinat a subvencions vol arribar al màxim de destinataris, amb un màxim de 8.000 euros per sala. Els interessats podran sol·licitar l’ajuda a partir del setembre, si compleixen condicions com desenvolupar de forma estable la programació de música en directe, sumar un mínim de 40 concerts l’any, estar ubicats al terme municipal de Barcelona o ser de petit format.
Les sol·licituds es resoldran en el primer trimestre del 2027, va dir el gerent de l’Icub, Oriol Martí, que va destacar la importància de la col·laboració entre l’institut i l’Oficina de la Nit. La idea és que els beneficiats puguin fer millores com ampliar la programació musical o fer obres de reforma a les instal·lacions, si bé la concessió no es condiciona a cap intervenció concreta. Si hi hagués una demanda superior al crèdit total, es repartirà equitativament entre els sol·licitants.Les sol·licituds es resoldrann en el primer trimestre del 2027, ha explicat el gerent de l’ICUB, Oriol Martí, destacant la importància d’aquesta col·laboració entre l’institut i l’Oficina de la Nit. La idea que és que els beneficiats puguin afrontar millores com ampliar la seva programació musical o fer obres de reforma a les instal·lacions, tot i que la concessió no es condiciona a cap intervenció concreta. Si hi hagués una demanada superior al crèdit total, es repartirà equitativament entre els sol·licitants.
El consistori no té clar el cens total de l’activitat musical amb aquestes característiques. Estima que uns 150 petits espais acullen música en viu, però no sempre de regularment. Calculen que més d’un centenar complirien els requisits per a les ajudes, que va agrair el músic Guillem Arnedo, president de la Unió de Músics i vicepresident de l’Acadèmia Catalana de la Música, dient les "dificultats" que tenen moltes sales per sobreviure.De qualsevol manera, el consistori no té clar el cens total de l’activitat musical d’aquestes característiques. Estima que uns 150 petits espais acullen musica en viu, però no sempre de manera regular. Pel que estimen que més d’un centenar sí que complirien els requisits per a les ajudes, que ha agraït el músic Guillem Arnedo, president de la Unió de Músics (UdM) i vicepresidenta de l’Acadèmia Catalana de la Música, remarcant les "dificultats" que tenen moltes sales per sobreviure. En paral·lel, l’Ajuntament ha llançat un distintiu de reconeixement per a les sales que programen música en viu a la ciutat, en col·laboració amb l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) i l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM).
Subscriu-te per seguir llegint
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- El foc de Navarcles i el Pont de Cabrianes, en imatges
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- Activat un avís preventiu per partícules en suspensió que afecta la Catalunya central
- David Márquez, de Manresa, un dels guanyadors de la beca de la Fundación Amancio Ortega: "Gaudeixo resolent problemes"
- Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre