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¿Què es pot fer amb l’AP-7?, Tema del Diumenge

¿Què es pot fer amb l’AP-7?, Tema del Diumenge

¿Què es pot fer amb l’AP-7?, Tema del Diumenge / Marc Martí / DDG

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El Periódico

Barcelona

En una recent intervenció parlamentària, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va qüestionar que hagi sigut positiva la gratuïtat dels peatges de l’autopista AP-7, després d’implementar-se el 2021. Cinc anys després, en vista de l’augment dels accidents i l’acumulació de retencions que hi ha hagut en aquesta via, EL PERIÓDICO analitzarà les mesures que es poden adoptar per millorar-ne el funcionament diari.

Així, una de les possibles solucions proposades per experts i administracions passaria per l’ampliació de determinats trams (especialment al Vallès i al Penedès, àrees habitualment congestionades), unida a una regulació del trànsit pesant (els camions ara s’acumulen a l’AP-7, després de deixar d’anar per carreteres nacionals), sense oblidar la possibilitat de crear alguna mena de pagament per ús vinculat a les emissions o al tonatge, una fórmula pròxima a la vinyeta, segons defensen algunes formacions polítiques.

Esport i Volkswagen

Per la seva banda, el suplement Entendre-hi més se centrarà en el fet que, des dels Jocs Olímpics de París, el 2024, es viu un boom en la professionalització dels esports urbans, un fenomen que s’observa en àmbits com els patrocinis, les ajudes concedides a aquesta classe d’activitats esportives i un tractament més ampli en els mitjans de comunicació.

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Finalment, el suplement Actius posarà el focus en la transformació del negoci que implanta la multinacional automobilística Volkswagen, que aposta per desenvolupar gigafactories acumuladores d’electricitat. Per això, arrenca a la localitat alemanya de Salzgitter la producció de cel·les 100% europees, en una fàbrica bessona de la que impulsa a Sagunt (València).

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