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Rocío Hervella, guanyadora del Premio Empresària de l'Any Banc Sabadell La Opinión de Zamora

zamora empresario

zamora empresario

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Rosada Hervella, empresària referent de la indústria alimentària espanyola, reconeguda per impulsar la innovació, la internacionalització i el lideratge femení.

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Catalunya registra 345 incendis en una setmana, la majoria causats per accions humanes sense «mala intenció»

Catalunya registra 345 incendis en una setmana, la majoria causats per accions humanes sense «mala intenció»

Rocío Hervella, guanyadora del Premio Empresària de l'Any Banc Sabadell La Opinión de Zamora

Rocío Hervella, guanyadora del Premio Empresària de l'Any Banc Sabadell La Opinión de Zamora

Notes de tall 2026 a Catalunya: baixa Medicina i la titulació amb la nota més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB

Notes de tall 2026 a Catalunya: baixa Medicina i la titulació amb la nota més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB

L'Ajuntament de Manresa compta de tenir el nou pavelló al Congost per a la temporada 2030-31, com a molt d'hora

L'Ajuntament de Manresa compta de tenir el nou pavelló al Congost per a la temporada 2030-31, com a molt d'hora

Els millors moments de la Gal·la Premis Empresa de l'Any La Opinión de Zamora

Els millors moments de la Gal·la Premis Empresa de l'Any La Opinión de Zamora

Dua Lipa dibuixa el seu mapa secret del món i Barcelona hi brilla amb tres restaurants imprescindibles

Dua Lipa dibuixa el seu mapa secret del món i Barcelona hi brilla amb tres restaurants imprescindibles

Parlon alerta que la setmana vinent serà "sensible i delicada" pel que fa als incendis i demana màxima prudència

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Francisco Orozco, cardoní de 96 anys: "Surto a passejar d’hora al matí perquè a la tarda no s’hi pot estar"

Francisco Orozco, cardoní de 96 anys: "Surto a passejar d’hora al matí perquè a la tarda no s’hi pot estar"
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