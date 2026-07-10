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Rocío Hervella, guanyadora del Premio Empresària de l'Any Banc Sabadell La Opinión de Zamora
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Catalunya registra 345 incendis en una setmana, la majoria causats per accions humanes sense «mala intenció»
Rocío Hervella, guanyadora del Premio Empresària de l'Any Banc Sabadell La Opinión de Zamora
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