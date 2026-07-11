Balanç
El Cruïlla 2026 tanca amb 73.000 assistents, 9.000 menys que el 2025 per la davallada de la jornada inaugural (i juvenil)
Ignasi Fortuny
El Festival Cruïlla 2026 tanca la seva setzena edició amb 73.000 assistents al llarg de les seves quatre jornades al Parc del Fòrum. Un lleuger descens respecte a l’any passat, quan es va establir el rècord (82.000, 5.000 més que el 2024) de la cita barcelonina, davallada que s’explica per la jornada de dimecres, clàssica obertura d’aire juvenil, que tan sols va reunir 9.000 persones (Halsey com a cap de cartell) al davant les 18.000 del 2025 (Gracie Abrams va ser llavors el gran reclam). «No passa res, estem satisfets, ens importa la qualitat i no la quantitat», ha defensat Jordi Herreruela, director del Cruïlla, durant la roda de premsa de balanç del festival. El responsable de l’eclèctica cita del Fòrum ha expressat els dubtes de l’organització respecte a la jornada inaugural, que busca atraure públic jove amb èxit desigual d’una edició a l’altra. «No sabem si estem construint comunitat. Veiem que depèn molt dels noms, i nosaltres intentem fugir d’això», ha sentenciat.
Així, després d’una obertura amb 9.000 assistents, dijous es va registrar la millor dada de la seva història el segon dia de festival (20.000 seguint Garbage, Suede i Pixies, entre d’altres) i divendres (amb David Byrne al punt de la mitjanit) es va arribar a les 21.000. Aquest dissabte, tancament de l’edició amb noms com Jovanotti, Jon Batiste o Rigoberta Bandini, el Cruïlla reunirà 23.000 persones més. «Tots els escenaris són plens, la gent no ve només pel cap de cartell, i aquest és el somni de qualsevol director de festival. No depenem de l’artista de la temporada, vivim més de la qualitat que de la quantitat», ha insistit.
Herreruela ha recordat la xifra «aclaparadora» de públic local, un 95% (50% de Barcelona, un 25% d’una àmplia àrea metropolitana i un altre 25% de la resta de Catalunya). «Ens sembla possible fer un gran esdeveniment a Catalunya en la llengua pròpia, que és el català», ha puntualitzat Herreruela sobre la «mudança» del Cruïlla mesos enrere al domini ‘.cat’.
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