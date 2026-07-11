Els bombers del departament dels Pirineus Orientals donen per controlat l'incendi de la Catalunya Nord
El foc va començar el 4 de juliol al municipi de Trevillac
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
ACN
Barcelona
Els Bombers del departament dels Pirineus Orientals, el SDIS 66, ha donat per controlat l'incendi de la Catalunya Nord que es va declarar el 4 de juliol al municipi de Trevillac. El prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Regnault de la Mothe, ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar.
El prefecte ha destacat que, gràcies als esforços dels bombers, s'ha impedit que el foc arribi al massís d'Aspres, com va passar en l'històric incendi del 1976. Aquest divendres ja es va anunciar que poden tornar a casa els veïns dels últims sis municipis afectats per l'incendi.
- L'escapada ideal de Catalunya per dormir fresquet: aquí, el termòmetre cau per sota dels 20 graus a l'estiu
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran
- «De petita, no teníem nevera ni aire condicionat. Hi estic acostumada»
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- L'empresa cremada a Artés demana a la Generalitat que l'ajudi a buscar una altra ubicació per poder continuar
- De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma
- Mor als 76 anys Ramon Lliró Morell, pilar històric de l'empresa Maquinària Lliró de Manresa