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La imatge aèria de l’incendi de Los Gallardos: les flames arriben a una velocitat de 100 metres per minut
Bolaños destaca la virulència sense precedents de l’incendi i assegura que tots els mitjans de l’Estat estan mobilitzats per combatre’l
Incendi forestal a Los Gallardos (Almeria), en directe: xifra de morts, ferits, desapareguts i causa del foc
Clàudia Mas
L’empremta de l’incendi forestal de Los Gallardos s’estén com una gran taca vermellosa i fosca entre aquest municipi, Bédar i els voltants de l’autovia A-7.La imatge mostra la magnitud d’un foc que ha castigat amb especial intensitat el Llevant d’Almeria i que, en els seus moments més crítics, va arribar a avançar fins a 100 metres per minut.
El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha comparegut des de Turre per assegurar que tots els mitjans de l’Estat estan a disposició dels equips d’extinció. Bolaños ha descrit l’incendi com un episodi d’«una virulència i una gravetat mai vistes».
Bolaños ha qualificat l’incendi com un foc d’«una virulència i una gravetat mai vistes» i ha explicat que, en alguns dels moments més crítics, les flames van arribar a avançar a una velocitat estimada de fins a 100 metres per minut.
Aquesta velocitat de propagació va dificultar les tasques dels efectius desplegats sobre el terreny i va afavorir que el foc s’estengués ràpidament per la zona, fet que va obligar a reforçar el dispositiu d’emergència i a centrar els esforços a contenir els fronts més actius.
«Tots els mitjans de l’Estat estan a disposició per lluitar contra aquest incendi», ha afirmat el ministre, que ha insistit en la necessitat de mantenir tots els recursos disponibles per protegir la població i ajudar els equips que treballen contra les flames.
Bolaños també ha relacionat la intensitat de l’incendi de Los Gallardos amb els efectes del canvi climàtic. «Estem coneixent incendis que no s’havien conegut mai en aquest país», ha assenyalat.
Segons el ministre, episodis d’aquesta magnitud i amb una capacitat de propagació tan elevada posen de manifest que «l’emergència climàtica és evident».
Els equips d’extinció continuen treballant per controlar l’incendi, assegurar el perímetre i evitar possibles reactivacions. La prioritat continua sent contenir els fronts actius, protegir els municipis pròxims i reduir el risc per a la població.
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