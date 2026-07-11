Explicació científica
¿Quantes onades de calor hi haurà aquest estiu a Espanya? La crisi climàtica canvia el tauler de joc i augmenta el risc d’episodis extrems
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ESPECIAL MULTIMÈDIA | Com era un estiu a Espanya abans que la crisi climàtica el portés a l’extrem
Valentina Raffio
Aquest any, la calor extrema a Espanya va començar a mitjans de maig i ara, quan el calendari indica que estem a inicis de juliol, ja s’han registrat dues grans onades de calor que han deixat màximes de fins a 45°C en diversos punts del país i mínimes que, en alguns punts, no han baixat dels 32°C ni en el moment més fresc de la nit. I és aquí quan, entre l’esgotament i el cansament, són molts els que es pregunten quantes onades de calor queden encara per davant aquest estiu i, sobretot, si ens esperen episodis més intensos que els viscuts fins ara. La resposta curta, afirmen els experts, és que ningú pot saber-ho amb exactitud, ja que, ara com ara, ni els meteoròlegs ni els models climàtics més avançats són capaços d’anticipar quants episodis de calor extrema es registraran a mitjà o llarg termini. El que sí que sabem, gràcies a estudis climàtics y prediccions estacionales, és que aquest any les probabilitats que l’estiu sigui més càlid del normal són molt elevades i, en aquest context, també augmenten les opcions que Espanya torni a enfrontar-se a més episodis de calor extrema.
Diversos estudis indiquen que a causa del canvi climàtic estem vivint onades de calor fins a cinc graus més intenses en comparació amb les que podien haver sorgit en les mateixes condicions als anys 70
El culpable d’aquest fenomen no és cap altre que el canvi climàtic. I és que, segons assenyalen estudis com l’últim informe del Plafó Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC), l’escalfament global provocat per les emissions descontrolades de gasos amb efecte hivernacle ha elevat la temperatura mitjana del planeta i, amb això, també la línia de partida sobre la qual es desenvolupen els fenòmens meteorològics. Això significa que, d’una banda, en el dia a dia de l’estiu fa més calor del normal i que, d’altra banda, en una atmosfera reescalfada augmenta el risc que sorgeixin onades de calor molt més intenses, més llargues i amb un impacte més gran sobre la salut, els ecosistemes i l’economia. Aquest any, sense anar més lluny, diversos estudis elaborats per entitats com la plataforma ‘ClimaMeter’ i la ‘World Weather Attribution’ afirmen que a causa del canvi climàtic estem vivint onades de calor fins a 5oC més intenses en comparació amb les quals podien haver sorgit en les mateixes condicions als anys setanta.
Previsions a mitjà termini
Fa temps que els models estacionals elaborats per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus adverteixen que aquest estiu tenia una altíssima probabilitat de registrar temperatures per sobre de la mitjana en bona part d’Europa occidental i, més concretament, en el conjunt de la península Ibèrica. Segons aquests models, tant la cornisa cantàbrica com el litoral Mediterrani destacaven com els punts on era més probable que les temperatures estivals estiguessin per sobre de la mitjana entre els mesos de maig i fins i tot com a mínim setembre. En alguns punts, de fet, les probabilitats d’uns mesos de temperatures extremes era fins i tot superior al 70%. Això, a la pràctica, no significa que tots els dies d’estiu siguin de calor extrema. Però sí que hi ha una alta probabilitat que les temperatures del dia a dia siguin més altes del normal i, sobretot, amb més risc que apareguin onades de calor.
En el dia d’avui és impossible avançar quantes onades de calor hi haurà al llarg d’un estiu: aquests fenòmens, igual que passa amb les borrasques o les danes, es preveuen a curt termini en funció de la formació de determinades configuracions atmosfèriques
Els científics afirmen que, ara com ara, no és possible predir quantes onades de calor hi haurà al llarg d’un estiu, ja que aquests fenòmens, igual que passa amb les borrasques o les danes, s’albiren a curt termini en funció de la formació de determinades configuracions atmosfèriques. Així que per ara és impossible saber quantes onades de calor ens queden per davant. O si a mitjans d’agost, coincidint amb l’eclipsi de sol, tindrem un dia de temperatures extremes o no. El que sí que sabem és que, per culpa del canvi climàtic, ara tenim sobre la taula unes condicions que afavoreixen que aquests episodis siguin cada vegada més probables. Dit d’una altra manera, en aquests moments sabem que, a causa de l’escalfament global, hi ha més probabilitats que faci més calor en el dia a dia i, a més, quan es donin les condicions atmosfèriques adequades, es formin oles de calor més freqüents, més intenses i més duradores que fa tot just unes dècades.
Ara, a causa de l’escalfament global, hi ha més probabilitats que faci més calor en el dia a dia i, a més, que es formin onades de calor més freqüents, intenses i duradores
Les onades de calor a Espanya no són un fenomen nou. Però la manera que tenen ara de produir-se, sí. En la dècada dels 70, sense anar més lluny, a Espanya se solia registrar a tot estirar una onada de calor a l’ any amb una extensió aproximada de tres o quatre dies. En els últims anys, en canvi, la nova normalitat climàtica ja passa per patir diversos episodis d’aquest tipus cada estiu i aguantar temperatures extremadament altes durant períodes tan prolongats com dues setmanes.
Aquest any, segons apunten els registres, el primer esclat de temperatures extremes es va produir a mitjans de maig, la primera onada de calor va arribar a finals de juny, i la segona, a inicis de juliol. En aquests episodis, que en total han deixat fins a 1.600 morts prematures vinculades a la calor, s’han arribat a vorejar els 45oC a diverses localitats espanyoles, a registrar rècords absoluts com els gairebé 41oC de màximes a Barcelona o els 32oC de mínimes a Portbou. Impossible saber del cert si aquestes xifres es tornaran a repetir. Però a causa del canvi climàtic hi ha moltes paperetes que així sigui.
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