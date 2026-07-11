Pot un veí portar tots els convidats que vulgui a la piscina comunitària? Això és el que diu la Llei de propietat horitzontal
Els propietaris han d’utilitzar els elements comuns de manera adequada i sense perjudicar el dret de la resta de veïns
Patricia Páramo
Amb la calor, només ve de gust estar a l’aigua. En moltes urbanitzacions, la piscina comunitària es converteix en l’espai més buscat de l’edifici durant els mesos d’estiu, especialment a les hores centrals del dia i els caps de setmana. Per a qui no té la platja a prop o prefereix evitar desplaçaments, baixar a la piscina és la manera més còmoda de refrescar-se sense sortir de casa. El problema apareix quan aquest espai compartit comença a omplir-se més del compte.
També és habitual que les persones que tenen piscina a la comunitat convidin familiars o amics que no en tenen una al seu habitatge. En principi, portar algun convidat no hauria de generar cap conflicte si es fa de manera raonable, respectant l’aforament, els horaris, la neteja i el descans dels altres. Però la situació canvia quan un veí porta acompanyants de manera sistemàtica, massiva o abusiva, fins al punt que la resta de propietaris amb prou feines poden utilitzar la instal·lació. Aleshores, la piscina deixa de ser un espai de convivència i es converteix en un motiu d’enfrontament.
Convidats a la piscina
La Llei de propietat horitzontal no estableix un nombre concret de convidats que cada propietari pot portar a una piscina comunitària. No hi ha cap xifra d’àmbit estatal que indiqui si poden ser dos, quatre o sis acompanyants per habitatge. El que sí que fixa la llei és un principi general: els elements comuns s’han d’utilitzar de manera adequada i sense perjudicar la resta de veïns. L’article 9 de la LPH obliga els propietaris a respectar les instal·lacions generals de la comunitat i la resta d’elements comuns, fent-ne un ús adequat i evitant danys o desperfectes.
Drets dels propietaris
A la pràctica, això significa que una piscina comunitària pertany a tots els propietaris en proporció a la seva quota de participació, però ningú no pot utilitzar-la com si fos una instal·lació privada. Si la presència de convidats redueix l’espai disponible, supera l’aforament, impedeix que altres veïns es banyin, genera sorolls constants o deteriora les instal·lacions, la comunitat pot considerar que s’està fent un ús inadequat de l’element comú. El propietari té dret a gaudir de la piscina, però aquest dret ha de conviure amb el mateix dret de la resta de residents.
L’eina més clara per evitar aquests problemes es troba en l’article 6 de la Llei de propietat horitzontal, que permet a les comunitats aprovar normes de règim interior per regular els detalls de convivència i l’ús dels serveis i elements comuns. És aquí on es pot fixar, per exemple, el nombre màxim de convidats per habitatge, els horaris d’accés, l’obligació que els acompanyants entrin sempre amb un resident, l’ús de polseres o targetes, la prohibició de reservar gandules o les normes sobre menjar, música i comportament dins del recinte.
Incompliment
Si la comunitat ja té aprovat un reglament intern i un veí l’incompleix de manera reiterada, el conflicte pot anar a més. En aquest cas entra en joc l’article 7.2 de la LPH, que permet actuar davant d’activitats prohibides pels estatuts, perjudicials per a la finca o contràries a les normes sobre activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites. El procediment no comença directament als jutjats: habitualment, el president o l’administrador requereix al veí que cessi la seva conducta. Si hi persisteix, la junta pot autoritzar l’exercici de l’acció de cessació i recórrer a la via judicial.
Sense normes específiques
La situació és més complicada quan la comunitat no disposa de normes específiques sobre els convidats. En aquest cas, no es pot inventar una sanció automàtica ni prohibir de manera arbitrària l’accés de qualsevol acompanyant, però sí que es pot portar l’assumpte a la junta i aprovar una norma clara per evitar abusos. Per aprovar les normes de règim interior sol ser suficient la majoria simple dels propietaris presents i representats, sempre que no contradiguin la llei ni els estatuts. Mentrestant, si l’ús de la piscina amb convidats provoca sorolls, massificació, danys, brutícia o molèsties greus, la comunitat pot emparar-se en els articles generals de la LPH per exigir-ne un ús raonable.
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