Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Nou CongostAtropellament a AviàEnquesta del CEOOnada de calorFestival Camins
instagramlinkedin

El PSC tornaria a guanyar les eleccions municipals

ERC pujaria i Aliança i Vox superarien Junts. Alamany (5,2), Collboni (5,1) i Martí (5) aproven, i suspenen Pisarello (4,7) i Sirera (3,3).

Xavier Trias, ex-alcalde de Barcelona

Xavier Trias, ex-alcalde de Barcelona / JORDI COTRINA

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

I. G.

Barcelona

El PSC guanyaria les eleccions municipals si avui se celebressin comicis a Barcelona, segons la intenció directa de vot expressada al Baròmetre de Barcelona corresponent al primer semestre del 2026 i elaborat a partir de 800 entrevistes telefòniques entre el 26 de maig i el 3 de juny del 2026 a persones majors d’edat empadronades a la ciutat amb dret a vot. Els socialistes encapçalen les dades de l’enquesta municipal –que no té cuina, no està corregida amb el record de vot i el vot ocult com és habitual en els sondejos electorals– amb un 13%, un punt més que en l’anterior estudi. Els segueixen ERC, que repunta fins a l’11,1% de respostes. A més distància se situa Barcelona en Comú (4,7%).

Destaca també la mala perspectiva que ha sigut atorgada pel sondeig a Junts, actual primera força del ple, que compta amb 11 regidors, i en la setena posició del baròmetre, en gran part per causa de l’auge de l’extrema dreta. Aliança Catalana es col·loca quarta (3,3%) en intenció de vot, per davant del PP (3,1%), Vox (2,7%), Junts (2,6%) i la CUP (2,3%), en un escenari marcat per una elevada indecisió. El 45,1% dels enquestats asseguren que encara no saben a qui votarien o prefereixen no respondre.

A més, el 30,8% dels barcelonins creuen que Collboni serà reelegit el 2027, una percepció que li dona avantatge per encarar la precampanya aquesta tardor. El socialista també surt guanyador, amb un 11,5% de les respostes, d’una pregunta oberta a la ciutadania sobre quina persona preferiria que ostentés la vara municipal. En aquest llistat de respostes espontànies sorprenen exalcaldes i polítics que no seran candidats el 2027, com Xavier Trias, Ada Colau, Gabriel Rufián o Sílvia Orriols.

L’estudi reflecteix, a més, una valoració relativament positiva de la gestió de l’Ajuntament, que obté un 48,4% d’opinions bones o molt bones, per sobre de la Generalitat i del Govern d’Espanya. Quant als líders municipals, només tres aconsegueixen l’aprovat: Elisenda Alamany (ERC), que encapçala la classificació amb un 5,2; Jaume Collboni (PSC), amb un 5,1, i Jordi Martí Galbis (Junts), amb un 5. Per sota queden Gerardo Pisarello (4,7), Daniel Sirera (3,3) i Gonzalo de Oro Pulido (2,6), tot i que l’actual cap de files de Vox no ha sigut confirmat encara com a alcaldable oficial del partit. Collboni continua sent el dirigent més conegut per la ciutadania, amb un nivell de notorietat del 80,7%.

La primera tinenta d’alcalde, Laia Bonet, va celebrar que el baròmetre situï el PSC com a guanyador d’unes hipotètiques eleccions municipals, i va remarcar el fet que Jaume Collboni sigui el candidat preferit per ocupar l’alcaldia. Tot i així, va assegurar que el govern no interpreta aquests resultats "com un punt d’arribada", sinó com "una responsabilitat encara més gran" per continuar treballant. Bonet també va mostrar la seva preocupació pel creixement d’Aliança Catalana i va advertir que "el discurs de l’odi pot guanyar terreny a Barcelona" si la resta de forces polítiques no actuen amb responsabilitat.

Lectura crítica

Notícies relacionades

La portaveu de Junts per Barcelona, Neus Munté, va portar a terme una lectura molt crítica dels resultats obtinguts pel baròmetre i va assegurar que reflecteixen una "fotografia grisa, trista i anodina" de la ciutat i del govern de Collboni. Segons Munté, l’augment de ciutadans que consideren que Barcelona ha empitjorat i el creixement de preocupacions com l’habitatge, la inseguretat, la immigració, el turisme o la neteja evidencien que l’executiu municipal "no ofereix respostes ni empatia" davant dels principals problemes dels veïns.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents