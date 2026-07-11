"No us autoevacueu"
La tragèdia d’Almeria torna a posar el focus en el perill de no confinar-se a casa, l’opció més segura. "Confieu en les indicacions", demanen els bombers.
G. C.
La tragèdia d’Andalusia, que deixa almenys 12 morts, ha tornat a posar el focus sobre els riscos d’intentar fugir en un vehicle de les flames d’un incendi forestal fora de control. A Almeria, en una zona de cases disseminades i masos, molts veïns van optar per buscar "una sortida natural" perquè coneixien els camins i no van pensar que aquestes vies es convertirien en "una ratera", en paraules del president autonòmic Juanma Moreno. La tragèdia d’Andalusia, que deixa almenys 12 persones mortes, ha tornat a posar el focus sobre els riscos d’intentar fugir en un vehicle de les flames d’un incendi forestal fora de control. A Almeria, en una zona de cases disseminades i masos, molts veïns van optar per buscar "una sortida natural" perquè coneixien els camins i no van pensar que aquestes vies es convertirien en "una ratera", en paraules del president autonòmic Juanma Moreno. Aquesta mena de conductes, que es repeteixen sovint davant els incendis, preocupen greument Protecció Civil i els bombers. Ahir, després de la catàstrofe a Almeria, Tamara García de la Calle, directora general de Prevenció i Extinció d’Incendis a Catalunya, va traslladar el condol per les víctimes i va recordar la importància de seguir les recomanacions: "Ens inquieta especialment que la gent miri d’escapar pel seu compte i insistim en la importància que la gent confiï en els bombers".Aquest tipus de conductes, que es repeteixen sovint davant els incendis, preocupen greument Protecció Civil i als bombers. Aquest divendres, després de la catàstrofe a Almeria, Tamara García de la Calle, directora general de de Prevenció i Extinció d’Incendis a Catalunya, ha volgut traslladar el condol per les víctimes i ha recordat la importància de seguir les recomanacions: "Ens inquieta especialment que la gent miri d’escapar pel seu compte i insistim en la importància que la gent confiï en els bombers".
Jaume Minguell, director general de Boscos, va enviar un missatge similar: "L’incendi d’Almeria ens recorda la necessitat de complir les indicacions". "Sisplau, no us autoevacueu", va resumir García de la Calle. Jaume Minguell, director general de Bosques, ha enviat un missatge similar: "L’incendi d’Almeria ens recorda la necessitat de complir les indicacions". "Sisplau, no us autoevacueu", ha resumit García de la Calle. "Els bombers sempre mirem de protegir la vida i quan s’ordena el confinament, tot i que el foc sigui a prop, és perquè s’ha estudiat moltíssim la situació i s’ha determinat que és l’opció més segura", va explicar la directora general dels bombers. "No deixarem mai ningú tot sol i si les flames arriben a un edifici hi intervindrem", insisteix García de la Calle."Els bombers sempre mirem de protegir la vida i quan s’ordena el confinament tot i que el foc sigui a prop, és perquè s’ha estudiat moltíssim la situació i s’ha determinat que és l’opció més segura", ha explicat la directora general dels bombers. "Mai deixarem ningú sol i si les flames arriben a un edifici hi intervindrem", insisteix García de la Calle.
Les evacuacions, una mesura extrema que només es porta a terme quan hi ha marge de temps i la zona habitada està realment amenaçada, s’han de fer sota la direcció de Protecció Civil i els bombers.Les evacuacions, una mesura extrema que només es porta a terme quan hi ha marge de temps i la zona habitada està realment amenaçada, han de fer-se sota la direcció de Protecció Civil i els bombers, que saben com, quan i de quina manera s’ha d’abordar la maniobra. L’advertiment va en la mateixa direcció del que deia les últimes hores la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, en conversa amb EL PERIÓDICO: "En alguns casos, l’autoevacuació pot sortir bé, però també pot anar molt malament".L’advertència va en la mateixa direcció del que deia en les últimes hores la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, en conversa amb EL PERIÓDICO: "En alguns casos, l’autoevacuació pot sortir bé, però també pot sortir molt malament".
García de la Calle va posar l’exemple del Farell, la urbanització de Caldes de Montbui amenaçada per l’incendi de Sentmenat. "Els bombers tenien clar que no es podien protegir els habitatges que eren dins del bosc però van optar pel confinament perquè una evacuació per una única carretera podia resultar fatal", va assegurar. "Si tothom segueix les indicacions, ens podem centrar a protegir la gent", va prosseguir.García de la Calle ha posat l’exemple d’El Farell, la urbanització de Caldes de Montbui amenaçada per l’incendi de Setnmenat. "Els bombers tenien clar que no es podien protegir les vivendes que eren dins del bosc però van optar pel confinament perquè una evacuació per una única carretera podia resultar fatal", ha assegurat. "Si tothom segueix les indicacions, podem centrar-nos a protegir la gent", prossegueix. En una setmana, a Catalunya, s’ha arribat a confinar més de 84.000 persones per incendis forestals. La informació s’ha transmès, normalment, per mitjà del sistema ES-Alert que envia una alerta als mòbils.
- L'escapada ideal de Catalunya per dormir fresquet: aquí, el termòmetre cau per sota dels 20 graus a l'estiu
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- Amagat un nou tresor de 1.500 euros, ara a Sant Vicenç de Castellet
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- El tancament dels tres quioscos del Passeig Pere III genera un debat sobre el seu futur
- Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació