Als voltants del mercat
Agents de paisà controlen el Mercat de Sant Antoni de Barcelona per vigilar la compravenda il·legal de cromos
El Mundial de futbol 2026 desencadena la febre pels cromos, el mercat negre i la venda il·legal
Veïns i comerciants de Sant Antoni demanen traslladar el punt d’intercanvi i venda de cromos
Clàudia Mas
La febre pels cromos del Mundial ha desbordat un diumenge més els voltants del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Centenars de col·leccionistes s’han concentrat des de primera hora per intercanviar les estampes que els falten, tot i que l’auge de la col·lecció també ha fet créixer les compravendes il·legals, més enllà dels intercanvis.
Enmig d’àlbums oberts, llistes de números i corros d’aficionats, tant adults com nens, els agents de paisà han començat a controlar aquestes operacions. Davant el creixement d’aquestes operacions, agents de paisà estan controlant la venda de cromos en l’entorn del mercat, segons ha relatat a EL PERIÓDICO un col·leccionista habitual que ha demanat mantenir l’anonimat.
El testimoni assegura que aquest 12 de juliol un policia sense uniforme ha intervingut una transacció i ha requisat centenars d’estampes a una venedora.
L’operació era de tot just tres euros. El comprador buscava els últims vuit cromos que necessitava per completar l’àlbum quan la dona li ha demanat que pagués ràpid i amb discreció. Abans que pogués fer-ho, l’agent s’ha identificat i li ha advertit que podia sancionar-la per vendre a la via pública sense autorització.
Finalment, no ha tramitat la multa, però ha requisat totes les carpetes. «Li ha dit: ‘Et perdono la multa, però m’emporto el material’», ha explicat el col·leccionista.
La dona ha afirmat que es limitava a intercanviar cromos i ha demanat al comprador que confirmés la seva versió. El policia, no obstant, s’ha emportat les estampes. El testimoni, que freqüenta Sant Antoni des de petit, assegura que mai havia presenciat controls d’aquestes característiques: «No havia vist mai agents de paisà requisant cromos».
Més compres per tancar l’àlbum
Des que la col·lecció va sortir a la venda a principis de maig, Sant Antoni s’atapeteixi cada diumenge de persones de totes les edats. L’àlbum, el més extens i car fins ara, reuneix 980 cromos, distribuïts en sobres de set a 1,5 euros.
La dificultat per completar-lo ha fet que cada vegada més col·leccionistes recorrin a la compra directa quan només els falten unes quantes estampes. Els cromos habituals es venen per entre 20 i 30 cèntims, mentre que els escuts poden arribar als dos euros. Els cromos més cobejats, com el de Leo Messi, poden arribar a preus d’entre 20 i 25 euros. Aquest interès també es reflecteix a Wallapop, on els articles relacionats amb el futbolista argentí lideren les recerques, amb un augment del 122%, per davant de Cristiano Ronaldo, amb un 94%, i Pedri, amb un 92%.
La venda de cromos i altres articles de segona mà relacionats amb el Mundial s’ ha de declarar en la Renda quan genera un guany patrimonial, segons explica TaxDown en la seva pàgina web al detallar el tractament fiscal d’aquestes operacions. Això passa quan el producte es ven per un preu superior al qual es va pagar per ell. De fet, a Wallapop i Vinted, aquests articles es consideren elements patrimonials.
«Quan et falten menys de deu i ja no tens temps per continuar canviant, els acabes comprant», ha resumit el col·leccionista.
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