Setge a la compravenda
Les penes lleus pel tràfic de rellotges robats impedeixen la persecució de les bandes internacionals
Un informe encarregat per Foment de Treball proposa modificar el Codi Penal per augmentar les penes per receptació i, així, facilitar l’extradició a Espanya dels autors d’aquest delicte
Barcelona, una de les ciutats favorites per a les ‘parances’, els lladres napolitans de rellotges de luxe
J. G. Albalat
La persecució de la compra i venda de rellotges de luxe robats és un dels principals reptes a què s'enfronten els grups policials especialitzats en aquest delicte, sobretot quan aquests objectes acaben sortint del país. La justícia, per la seva banda, té dificultats per aconseguir una condemna perquè la llei exigeix provar que l’acusat sabia, o havia de saber, que el rellotge havia sigut sostret. A més, segons un informe elaborat per l’advocat penalista Emilio Zegrí per a Foment del Treball, la baixa pena a què s’enfronta el receptador «fa pràcticament inviable la persecució internacional del comerç d’objectes robats a Espanya», ja que la majoria dels tractats d’extradició requereixen la comissió de delictes penats «amb més intensitat».
El delicte de receptació està recollit als articles 298, 299 i 300 del Codi Penal i té aparellada una pena de presó de sis mesos a dos anys, tot i que en pot augmentar a tres en determinats supòsits agreujats, com en el cas dels rellotges de luxe si tenen un valor econòmic important. El dictamen d’Emilio Zegrí, les conclusions del qual assumeix Foment, afirma que aquesta pena «sembla insuficient» i també «incongruent» en comparació amb altres delictes, per la qual cosa proposa la modificació de la llei per augmentar-la. Per a l’advocat, aquest increment «tindria l’avantatge de facilitar l’extradició i la cooperació de cossos policials internacionals».
La receptació, per l’«exigua» condemna que comporta, queda exclosa gairebé sempre dels processos d’extradició, cosa que afavoreix, «per la impunitat», la revenda d’objectes robats a Espanya, entre ells rellotges de luxe, segons l’informe. «Sembla lògic establir mesures que dificultin la viabilitat d’aquest mercat secundari», remarca l’advocat. L’increment de la pena, indica el dictamen, ajudaria a la persecució d’aquest delicte i a «la investigació internacional» i, d’aquesta manera, «es dificultaria la rendibilitat» econòmica que comporta la comissió d’aquests delictes a Espanya.
«Turisme delinqüencial»
L’informe destaca que a Barcelona es dona el «turisme delinqüencial» propiciat per organitzacions internacionals dedicades professionalment a furts i robatoris. Aquestes bandes distribueixen els seus membres per les capitals d’Europa en funció de la facilitat i les opcions que troben a cada país per cometre els robatoris. Així, hi ha grups especialitzats en la sostracció de rellotges de luxe i els seus membres comparteixen una mateixa nacionalitat. En aquest sentit, el dictamen assenyala que l’organització s’estén per diferents països, separant, per exemple, el robatori a Espanya, de la receptació i la introducció dels objectes sostrets en un altre Estat.
Un altre dels aspectes importants per lluitar contra la receptació és l’impuls de la cooperació entre policies i el manteniment dels grups creats per investigar la receptació d’objectes robats, així com l’augment de la dotació policial. L’informe de Foment posa com a exemple el Grup Titani dels Mossos, especialitzat en la sostracció de rellotges, que «amb el temps ha desenvolupat un coneixement profund d’aquest tipus de delinqüència».
Celeritat
Segons explica Zegrí a aquest diari, també és rellevant que la policia pugui aconseguir proves que facilitin que la fiscalia pugui vincular els autors dels robatoris de rellotges amb grups o bandes organitzades, cosa que permet sol·licitar una condemna més gran per als lladres i receptadors. El lletrat apunta, a més, que s’hauria d’incloure, tal com s’ha previst en l’última reforma de la multireincidència,la imposició d’altres mesures, com la prohibició d’acudir a determinats llocs amb comerços i hotels. Si aquest veto es trenqués, al seu autor se li imputaria un altre delicte.
Això sí, adverteix aquest lletrat, els judicis per sostracció de rellotges de luxe s’haurien de celebrar al més aviat possible. Segonsla seva opinió, els terminis per a delictes flagrants (detectats en el moment en què es perpetren) d’aquestes característiques «s’incompleixen de forma sistemàtica per la manca de mitjans humans i materials de l’Administració de Justícia». Una altra de les seves propostes seria la creació d’un registre de causes penals pendents. Amb aquestes mesures, precisa Zegrí, «no es vol establir un ordre repressiu exacerbat, sinó llançar un missatge de prevenció general que faci arribar a les bandes i grups organitzats que es distingeixen per les nostres ciutats que hi haurà una reacció seriosa i contundent davant aquest tipus de conductes».
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