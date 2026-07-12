Previsió meteorològica
Catalunya afronta la tercera onada de calor de l’estiu, que s’allargarà mínim fins dijous
El Meteocat ha llançat un avís per calor intensa aquesta nit i demà al litoral i prelitoral sud
¿Quantes onades de calor hi haurà aquest estiu a Espanya? La crisi climàtica canvia el tauler de joc i augmenta el risc d’episodis extrems
EFE
Catalunya afronta des d’aquest diumenge la tercera onada de calor de l’estiu, que s’allargarà com a mínim fins dijous i que afectarà especialment les Terres de l’Ebre i Ponent. El servei Meteocat ha emès un avís per calor intensa aquesta nit i demà al litoral i prelitoral sud.
Protecció Civil ha activat avui l’alerta del pla de prevenció Procicat per calor, mentre ha demanat prudència als col·lectius més vulnerables i que s’habilitin refugis climàtics.
La predicció del Meteocat indica que avui el cel estarà cobert de núvols alts i mitjans, amb pols en suspensió procedent del nord d’Àfrica, i que les temperatures aniran augmentant progressivament, sobretot al nord.
A les sis hores d’aquesta matinada passada, i després d’una nit tòrrida, els termòmetres marcaven 24,9 graus a la ciutat de Barcelona; 24,4 a Amposta (Tarragona); 23,4 a la ciutat de Tarragona; 21 a Lleida i 19,4 a Girona.
El punt àlgid de l’onada de calor serà dimecres
El Meteocat pronostica que, en principi, el pic de l’onada de calor arribarà dimecres i que les temperatures començaran a baixar dijous. Mentre que durant el dia la calor serà més intensa a les Terres de l’Ebre i les comarques de Ponent, a la nit es notarà més al litoral i el prelitoral sud.
De moment, aquest servei meteorològic ha llançat per avui diumenge un avís per calor a partir del migdia a les comarques lleidatanes de la Vall d’Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, i a la nit, a les de Ribera d’Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès i especialment el Baix Ebre i el Montsià.
Demà dilluns, les comarques més afectades seran les de Noguera, Pla d’Urgell i el Segrià mentre que dimarts ho seran les de l’Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell i el Segrià.
Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que habilitin espais frescos o sales amb aire condicionat per si fos necessari el seu ús i que tinguin una especial vigilància de les persones de més de 75 anys que no tenen recolzament familiar o no tenen recursos, així com les que tenen alguna discapacitat o presenten limitacions de mobilitat.
Aquest organisme demana, a més, prudència en les activitats físiques a l’aire lliure, incloses les laborals, i un seguiment singular de les que persones amb malalties cròniques.
Protecció Civil, a més, fa una crida a la prudència en les activitats al medi natural i recorda que està prohibit fer foc al bosc i el seu entorn.
Els bombers reforcen els seus equips
La predicció meteorològica, d’altra banda, ha portat els Bombers de la Generalitat a reforçar els seus equips davant l’alta probabilitat d’incendis.
Segons la unitat tècnica del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF), el risc de foc és de 5 sobre 6 a les comarques del centre de Catalunya, sud de Lleida i Terres de l’Ebre. A la resta del territori català, el nivell de perill és 4 sobre 6.
En conseqüència, aquest cos d’emergències reforçarà amb tres o quatre dotacions addicionals cada una de les seves demarcacions de treball, xifra que dependrà, precisa, del «grau de risc, així com de l’obertura dels parcs de Bombers Voluntaris».
Els bombers reforçaran també les sales de control i la sala central, l’estructura comandament, el grup operatiu de recolzament i la guàrdia de recolzament de mitjans aeris.
També es reforçarà el grup GRAF i els Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF).
Les condicions meteorològiques, indiquen els tècnics en un comunicat de Protecció Civil, apunten que «es poden produir incendis ràpids que poden ocasionar focus secundaris a les zones forestals i els marges», sobretot a les alzines i roures.
En el conjunt de l’Estat, dotze comunitats autònomes del nord i est peninsular a més de les Balears activaran a partir del migdia avisos per calor, pluges i/o tempestes, nou en nivell taronja (risc important) per precipitacions de més de 30 litres per metre quadrat en una hora amb possibilitat a més de ratxes molt fortes de vent i calamarsa gran.
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