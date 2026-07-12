Seguretat ciutadana
Els Bombers mantenen la vigilància en les zones afectades pel foc dels darrers dies a Navarcles i la Pobla de Claramunt
Les tasques consisteixen en remullades preventives dels espais que encara fumegen i que guanyen importància en un context climatològic delicat pel que fa al risc d'incendis
Els Bombers de la Generalitat mantenen la vigilància sobre les àrees que, les darreres jornades, van ser escenari d'incendis. A la Catalunya Central, hi ha dos focus que, aquest diumenge a la tarda, s'han remullat com a part d'aquest treball ordinari de prevenció, fins que es pugui parlar de l'extinció total. I és que, si bé ja no hi ha flama, hi ha racons que encara fumegen i s'han d'anar remullant per evitar cap revifada, especialment en aquest context de calorada i altes temperatures.
Segons han detallat des del cos, les darreres hores s'ha destinat alguna dotació a fer aquest exercici tant a la Pobla de Claramunt, on es van cremar unes 500 hectàrees i es van veure afectades tres indústries i diverses cases; com a la planta de reciclatge d'Artés impactada pel foc d'aquesta darrera setmana amb origen a Navarcles, i on el mateix conseller Miquel Sàmper va poder comprovar en primera persona la persistència d'aquest fumejat a l'equipament calcinat. En definitiva, una tasca per vetllar l'estabilitat d'aquestes zones.
Precisament, Protecció Civil ha fet un advertiment sobre l'inici de la tercera onada de calor d'aquest estiu justament aquest diumenge, i que previsiblement s'allargarà fins dimecres. Això impacta directament en el risc d'incendi, amb un mapa d'afectació majoritàriament entre el risc alt i molt alt a la Catalunya Central.
En paral·lel, cal recordar que els Bombers estan treballant aquest diumenge a la tarda en un incendi declarat a la Vall d'Infern, a Aiguamúrcia (Alt Camp).
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