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L'incendi d'Aiguamúrcia, Querol i Pontons ja afecta unes 80 hectàrees i ha obligat a confinar 5 municipis

S'han mobilitzat més de 200 bombers i s'han demanat dos avions al Ministeri per a la Transició Ecològica

Els Bombers treballen en un nou incendi forestal a Aiguamúrcia amb un potencial d'unes 400 hectàrees

Els Bombers treballen en un nou incendi forestal a Aiguamúrcia amb un potencial d'unes 400 hectàrees / Bombers de la Generalitat

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ACN

Aiguamúrcia

L'incendi afecta unes 80 hectàrees de terreny forestal dels termes d'Aiguamúrcia i Querol (Alt Camp) i Pontons (Alt Penedès). A conseqüència de la proximitat del foc, Protecció Civil ha enviat un ES-Alert amb ordre de confinament de la població d'Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Hi treballen 74 dotacions terrestres, 11 mitjans aeris i s'han mobilitzat més de 200 efectius dels Bombers de la Generalitat. També s'han demanat dos avions de gran capacitat al Ministeri per a la Transició Ecològica. Segons el Meteocat, l'estació meteorològica més propera a l'incendi indica a les 17.00 una temperatura de 32,7 graus amb una humitat relativa del 30%. S'hi donen ràfegues de vent màximes de 28 kilòmetres per hora.

Segons els Bombers, el foc crema amb intensitat, emet focus secundaris a uns 200 metres de distància i avança a una velocitat de 2 kilòmetres per hora. Per a la seguretat de la població, a les 16.47 hores s'ha dictat una ordre de confinament que inclou els termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldossera, Mas Bermell i Can Llenes, a Querol; Mas Gassons, a Aiguamúrcia; la Llacuna i Torrelles de Foix. Els confinaments es monitoritzen contínuament per si cal dictar-ne l’ampliació.

La població total confinada és d'aproximadament unes 2.500 persones. S'ha demanat tancar portes i finestres i no circular per la zona. Es recorda que, en cas d'urgència, cal trucar al 112.

El foc es mou en direcció nord-oest i ha saltat el primer eix de confinament previst, la carretera T-224, tot i que s'espera que altres trams de la via serveixin per aturar les flames. A prop, hi ha un espai de camps on s'hi està dirigint maquinària pesada. Els mitjans aeris treballen a ambdós flancs: a l'esquerre, que s'està prioritzant i del qual cal aturar l'avanç perquè avança cap a les urbanitzacions; al dret, on hi ha presència de focus secundaris. També es concentren esforços per evitar l'expansió i carreres a la cua.

S'han demanat dos avions de gran capacitat al Ministeri per a la Transició Ecològica. I també es compta amb el suport dels voluntaris de les ADF.

Segons els càlculs efectuats per la unitat de Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS), el 97,37% de la zona afectada és d'arbrat i la resta és matollar. Els Agents Rurals segueixen treballant sobre el terreny i amb el Grup de Suport Aeri per fer la valoració de l’afectació del foc.

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El Servei Català de Trànsit informa que per aquest incendi hi ha totalment restringida la circulació a la carretera T-244 entre Aiguamúrcia i Querol.

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