Els professors convoquen vaga el primer dia de curs
L’Assemblea Educativa Catalana demana al Govern una reunió urgent per arribar a acords que permetin millorar la situació laboral.
Clàudia Mas
Tornar a l’escola amb vaga. L’Assemblea Educativa de Catalunya (AEC), integrada per docents, personal d’atenció educativa, professionals del lleure educatiu i representants sindicals, va acordar convocar una aturada als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu del curs 2026-2027.
La decisió es va adoptar ahir en una assemblea de l’AEC, celebrada a Sant Celoni, amb l’assistència d’unes 80 persones, entre les quals hi havia representants dels sindicats USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS que no van signar l’acord assolit amb el Departament d’Educació. La portaveu de l’AEC, Mònica Rodrigo, va dir que l’inici del curs no es desenvoluparà amb normalitat si el Govern no atén abans les demandes de la comunitat educativa. "Tot i que el departament digui que el curs començarà amb normalitat, no serà així", va indicar Rodrigo i va afegir que no volen esperar fins al setembre per començar a negociar.
Per aquesta raó, l’AEC va instar Educació a convocar de manera urgent aquest mes la taula de negociació amb el comitè de vaga. La plataforma vol arribar a consensos i avançar en millores per al sistema educatiu públic abans de la tornada a les aules.
L’Assemblea Educativa de Catalunya considera que el cicle de protestes ha de continuar perquè el Govern no ha atès les demandes del conjunt del sistema educatiu, des de l’etapa de 0 a 3 anys fins als cicles formatius.
"Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s’han escoltat les demandes de tot el sistema educatiu", va assenyalar Rodrigo. La portaveu també qüestiona l’abast de les mesures plantejades fins ara per la conselleria. Segons el seu parer, les propostes no permeten superar els problemes estructurals de l’ensenyament públic. "Les petites propostes que s’han fet no canvien el dia a dia a les aules ni milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual, amb totes les seves carències i tots els seus problemes", també va assenyalar Rodrigo.
La convocatòria del 8 de setembre s’afegeix al clima de mobilització que arrossega l’escola pública catalana. Com ja va avançar aquest diari, els sindicats i col·lectius docents preparen una "tardor calenta" si el Govern no respon a les seves reivindicacions. El primer semestre de l’any ha estat marcat per 23 jornades de vaga –26 si se sumen les tres convocades a les escoles d’infantil– i per l’adhesió de 1.335 escoles i instituts públics, aproximadament la meitat dels centres de Catalunya, al manifest contra les sortides i les colònies fora de la jornada laboral.
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