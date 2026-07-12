"No em tornaràs a humiliar": Els motius pels quals Marta Gómez Montero va abandonar el plató del 'Males llengües Nit' de Jesús Cintora
La col·laboradora va acabar esclatant contra Cintora després d'haver-se sentit humiliada i maltractada pel presentador al llarg dels programes
Jesús Cintora reacciona a la polèmica en 'Males Llengües Nit' i demana disculpes a Marta Gómez Montero: "Té la meva amistat i les portes del programa obertes"
El Periódico
El 'Males Llengües Nit', l'edició de cap de setmana del programa d'actualitat que presenta Jesús Cintora en La 2, va viure aquest dissabte un impactant moment quan la col·laboradora Marta Gómez Montero va decidir abandonar el plató plorant i després d'acusar a Cintora d'humiliar-la. "No contestaré, Jesús. No em tornaràs a humiliar. Em sento absolutament humiliada", va començar dient.
En aquest moment, s'estava debatent en el programa sobre l'absentisme en el treball i les baixes laborals injustificades arran d'unes declaracions d'Alberto Núñez Feijoó sobre la qüestió. Però Gómez Montero, en ser preguntada per Cintora, va decidir no contestar. "He aguantat molt de temps pels meus fills i perquè haig de pagar les factures, però ja no aguanto més", va expressar, cada vegada amb la veu més tremolosa i a la vora del plor.
"Prefereixo menjar merda"
I va rematar la seva denúncia entre balbotejos: "Hi ha un llibre magnífic que es diu 'El coronel no té qui li escrigui', en el qual al protagonista li pregunta la seva dona què és el que menjaran i ell li respon que merda. Perquè jo, Cintora, prefereixo menjar merda".
Gómez Montero, que no s'ha pronunciat després de l'abandó del plató, va explotar finalment després de, sota el seu punt de vista, sentir-se maltractada contínuament per Cintora en la seva labor de comentarista de l'actualitat en el programa.
L'origen de tot
La reacció de la periodista, doncs, ve des de lluny. Fa menys d'un mes, en un clip que ha compartit un usuari en xarxes socials, es pot apreciar una certa tensió entre Cintora i Gómez Montero. En altres ocasions, és interrompuda pel presentador quan s'explicarà. "Faules no. Això és Males Llengües, faules no", expressa alçant la veu Cintora enmig d'un debat sobre Aldama en el qual la col·laboradora deia que era el propi Aldama el que havia tret a la llum la corrupció.
La irada reacció de Cintora podia haver molestat a Gómez Montero, un d'aquests moments en els quals va aguantar fins que, aquest dissabte, va decidir deixar de fer-ho. No obstant això, hi ha diversos moments en els quals la hi veu incòmoda i molesta quan és interrompuda.
"No entenc el que ha passat"
El programa va continuar amb normalitat fins que Jesús Cintora el va detenir per a fer referència a l'ocorregut: "Em diuen que s'està comentant i molt, lògicament, el que ha ocorregut amb Marta Gómez Montero. No entenc el que ha passat, sincerament ho dic. Amb tot l'afecte i amb les disculpes que siguin pertinents si s'ha sentit malament, però només li he fet un gest perquè esperi el seu torn. A tots els companys se li demana que no tallin als altres, que no parlin per sota i que respectin els alterno. Únicament això, res més. A partir d'aquí, ella ha decidit marxar-se. Està invitadísima a tornar a aquest programa quan vulgui, amb tot l'afecte d'ho dic. Són coses que passen en directe i les hi expliquem, perquè no hi ha res a ocultar", va comentar.
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