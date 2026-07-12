Amb els EUA i el Marroc
Espanya desplegarà una xarxa coordinada de telescopis per estudiar la corona solar durant els «eclipsis ibèrics»
La iniciativa, coordinada per l’Institut d’Astrofísica de les Canàries, comptarà amb la participació d’estudiants, professors i astrònoms i es desenvoluparà en col·laboració amb el Marroc i els Estats Units
Catalunya aprofitarà l’eclipsi per portar a terme un projecte de ciència ciutadana i estudiar com reacciona el cos humà davant un esdeveniment així
Valentina Raffio
Els eclipsis són una oportunitat única per fer ciència. I convé no desaprofitar-la. Per això, en vista de l’històric «trius ibèric d’ eclipsis» que viurà la Península en els pròxims tres anys, Espanya, Marroc i Estats Units s’han aliat per desplegar una xarxa coordinada de telescopis per estudiar la corona solar i, sobretot, fer a la ciutadania partícip del projecte.
La iniciativa, liderada per l’ Institut d’Astrofísica de lesCanàries, es posarà en marxa el pròxim 12 d’agost a Palència, als voltants del turó de l’Otero, i en els següents anys s’estendrà a altres punts dels territoris premiats amb la «franja de totalitat» dels futurs eclipsis. Segons explica els impulsors d’aquest projecte, aquest treball podrà donar lloc a «nous resultats científics sobre la dinàmica dels camps magnètics i el plasma de la corona solar«així com una seqüència d’imatges amb «una perspectiva única dels eclipsis ibèrics».
Espanya liderarà aquest any les proves d’aquest projecte, que l’any que ve també s’estendrà al Marroc durant el següent eclipsi solar
La iniciativa, batejada com a «projecte NATE», busca crear un espai de cooperació entre estudiantsi professorat de secundària, universitaris, enginyers i astrònoms d’Espanya, Marroc i Estats Units. Sobretot de cara a l’eclipsi del 2027, el primer en més d’un segle visible des del sud peninsular i el nord de l’Àfrica. Aleshores, explica els impulsors del projecte, es desplegarà una àmplia xarxa de deu telescopis en coordinació amb la Universitat Mohammed VI Politècnica (UM6P) del Marroc, el National Solar Observatory (NSO) dels Estats Units i diverses institucions científiques espanyoles per estudiar amb tot detall la corona solar. I perquè tot estigui a punt per a l’ocasió, aprofitant l’arribada de l’«eclipsi del segle», el pròxim 12 d’agost Espanya realitzarà el «primer gran assaig» d’aquest programa.
Participació espanyola
El pròxim agost, diverses localitats de Palència, als voltants del turó de l’Otero, es convertiran en l’ epicentre de les tasques d’entrenament i observació d’aquest programa d’investigació. Els equips aprofitaran l’esdeveniment per posar a punt els instruments i crear les primeres rutines de treball. Però en aquest cas, a causa que l’eclipsi se situa en un punt molt pròxim a l’horitzó i serà de curta durada, no s’espera obtenir grans dades científiques. Això sí, tot el que ha après en aquest primer eclipsi ibèric s’aplicarà als estudis del següent que, segons apunten els pronòstics, tindrà una millor visibilitat i es deixarà veure en tota la seva esplendor durant més de quatre minuts.
El 2017 i 2024, els Estats Units van portar a terme un experiment similar que va permetre recollir dades inèdites sobre els camps magnètics del sol i el vaivé dels vents solars
Als Estats Units ja s’han fet experiments similars durant els eclipsis del 2017 i 2024. En aquest cas, l’Observatori Nacional Solar (NSO) de la Fundació Nacional de Ciència i el Southwest Research Institute es van aliar per desplegar una extensa xarxa de telescopis en diferents punts del país per estudiar la física solar a través de l’anomenat projecte Citizen CATE (Continental American Telescopic Eclipse). En aquest cas, gràcies al treball de més de 70 voluntaris i més d’1 hora de dades recopilades sobre l’evolució de l’eclipsi, es va aconseguir recopilar dades inèdites sobre l’ evolució dels bucles coronals en el perímetre del sol, els camps magnètics del nostre astre rei i el vaivé dels vents solars.
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