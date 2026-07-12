Un estiu més abrasador i amb una calor extrema
És impossible avançar quantes onades de calor hi haurà; aquests fenòmens es preveuen a curt termini en funció de determinades configuracions atmosfèriques.
Valentina Raffio
Aquest any la calor extrema a Espanya va començar a mitjans de maig i ara, quan el calendari indica que estem a principis de juliol, ja s’han registrat dues grans onades de calor que han deixat màximes de fins a 45 graus en diversos punts del país i mínimes que, en alguns punts, no han baixat dels 32 ni en el moment més fresc de la nit. I és aquí quan, entre l’esgotament i el cansament, són molts els que es pregunten quantes onades de calor queden encara per davant aquest estiu i, sobretot, si ens esperen episodis més intensos que els que hem viscut fins ara. Els experts responen que ningú pot saber-ho amb exactitud. El que sí que sabem, gràcies a estudis climàtics i prediccions estacionals, és que aquest any les probabilitats que l’estiu sigui més càlid del normal són molt elevades i, en aquest context, també augmenten les opcions que Espanya torni a enfrontar-se a més episodis de calor extrema.
El culpable d’aquest fenomen no és cap altre que el canvi climàtic. I és que, segons assenyalen estudis com l’últim informe del Plafó Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC), l’escalfament global provocat per les emissions descontrolades de gasos amb efecte hivernacle ha elevat la temperatura mitjana del planeta i, amb això, també la línia de partida sobre la qual es desenvolupen els fenòmens meteorològics. Això significa que, d’una banda, en el dia a dia de l’estiu fa més calor del normal i que, d’altra banda, en una atmosfera reescalfada augmenta el risc que sorgeixin onades de calor molt més intenses, més llargues i amb un impacte més gran sobre la salut, els ecosistemes i l’economia. Aquest any, diversos estudis de ClimaMeter i la World Weather Attribution afirmen que a causa del canvi climàtic estem vivint onades de calor fins a 5o graus més intenses en comparació amb les que podien haver sorgit en les mateixes condicions als anys setanta.
Previsions a mitjà termini
Fa temps que els models estacionals elaborats per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus adverteixen que aquest estiu tenia una altíssima probabilitat de registrar temperatures per sobre de la mitjana en bona part d’Europa occidental i, més concretament, en el conjunt de la península Ibèrica. Segons aquests models, tant la cornisa cantàbrica com el litoral Mediterrani destacaven com els punts on era més probable que les temperatures estivals estiguessin per sobre de la mitjana entre els mesos de maig i fins com a mínim setembre.
A la pràctica, no significa que tots els dies d’estiu hagin de ser de calor extrema. Però sí que hi ha una alta probabilitat que les temperatures del dia a dia siguin més altes del normal i amb més risc que apareguin onades de calor. Els científics assenyalen que de moment no és possible predir quantes onades de calor hi haurà al llarg d’un estiu, ja que aquests fenòmens, igual que passa amb les borrasques i les danes, s’albiren a curt termini, en funció de la formació de determinades configuracions atmosfèriques.
El que sí que sabem és que, per culpa del canvi climàtic, ara tenim sobre la taula unes condicions que afavoreixen que aquests episodis siguin cada vegada més probables. En aquests moments hi ha més probabilitats que faci més calor cada dia i que, amb les condicions atmosfèriques adequades, es formin onades més intenses i duradores que fa només unes dècades.
- L'escapada ideal de Catalunya per dormir fresquet: aquí, el termòmetre cau per sota dels 20 graus a l'estiu
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran
- «De petita, no teníem nevera ni aire condicionat. Hi estic acostumada»
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- L'empresa cremada a Artés demana a la Generalitat que l'ajudi a buscar una altra ubicació per poder continuar
- De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma
- Mor als 76 anys Ramon Lliró Morell, pilar històric de l'empresa Maquinària Lliró de Manresa