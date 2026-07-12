La festa de la ciència del Sabadell
L’entitat presidida per Josep Oliu guardona científics del més alt nivell i segueix, fidel a l’esperit de la seva fundació, apostant per la investigació, el coneixement i el talent
Joan Vehils
No creguin que va ser una festassa amb magnificència amb música al màxim on els assistents van acabar ballant fins a la matinada. En absolut. Molt al contrari. Fins i tot m’he permès batejar-la com la "festa de la ciència", perquè així va definir Marc Güell, professor d’investigació ICREA a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), l’acte d’entrega dels Premis a la Investigació Biomèdica i a les Ciències i l’Enginyeria, organitzats per la Fundació Banc Sabadell. I, la veritat, no li falta raó. Va ser una gran festa per diversos motius.
El primer, per l’extraordinari nivell que van exposar els dos guardonats. A més de Güell, distingit amb el premi a la Investigació Biomèdica, el desè premi a les Ciències i l’Enginyeria va recaure en el professor d’investigació de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Pelayo García de Arquer, un dels científics espanyols amb més projecció internacional. Ho va ser també pel perfil dels convidats. La cita va reunir bona part de l’elit científica del país en un ambient molt més distès que el de fa un any, quan la cerimònia va coincidir de ple amb l’esclat de l’opa sobre Banc Sabadell i la tensió es respirava en cada conversa.
En aquesta ocasió, el president del banc i de la Fundació, Josep Oliu, es va mostrar força relaxat. "Aquest és un dels esdeveniments que més m’agraden de l’any", va confessar durant la seva intervenció, sota l’atenta mirada de la directora i autèntica alma mater de la Fundació, Sonia Mulero, impecable una vegada més en l’organització.
La gran novetat va ser l’estrena de Marc Armengol com a CEO del Banc Sabadell en aquesta vetllada. Tot i que és una cara nova en el càrrec i coneix perfectament la casa després de 25 anys de trajectòria en l’entitat, mai havia assistit als premis, ja que ha treballat bona part fora d’Espanya. Armengol representa l’estil d’alt directiu molt propi del Sabadell. És a dir, pròxim, amable, poc tendent al protagonisme i sempre amb un somriure. Una manera de ser similar a la del vicepresident, Pedro Fontana, i a la del conseller executiu i director general, Carles Ventura, un exemple més que la discreció no està disputada amb l’eficàcia i la solvència.
Com a representant política va assistir-hi la delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz. Tot i que, en realitat, la seva presència tenia molt sentit. No en va, Díaz no és una política qualsevol. Ho dic perquè és doctora enginyera en telecomunicacions, de manera que es movia amb absoluta naturalitat entre tants científics de prestigi.
I és que el cartell impressionava. Hi havia els presidents del jurat, Óscar Marín, director del Centre for Developmental Neurobiology del MRC britànic, i Enrique Zuazua, un dels grans referents mundials en matemàtiques aplicades, sense oblidar-nos del físic, doctor, catedràtic i fundador de l’ICFO, Lluís Torner, figura clau de la fotònica a Espanya.
Amb aquest nivell, estaven en la seva salsa Rafa Vilasanjuan, director de Polítiques i Desenvolupament Global d’ISGlobal; Montserrat Bernabeu, directora general de l’Institut Guttmann; la consellera de Banc Sabadell, Aurora Catà, sempre atenta a tots els detalls, i el vicepresident del Grup Mivi i exvicepresident del FC Barcelona, Eduard Romeu.
I si hi ha algú amb qui val la pena aturar-se uns quants minuts és amb l’advocat Miquel Roca. És igual que la conversa derivi cap a l’economia, la política o el Barça. Roca sempre deixa alguna reflexió interessant i, a més, ho fa amb una barreja d’intel·ligència, ironia i elegància que avui dia tan poca gent conserva.
En definitiva, va ser una festa sòbria i sense música innecessària, però capaç de reunir, any rere any, les ments més brillants del panorama científic. Una demostració que la Fundació del Sabadell continua apostant per la investigació, el coneixement i el talent.
Per cert, m’expliquen també que aquesta entitat està en un projecte en aliança amb importants líders en comunicació i tecnologia per impulsar una intel·ligència artificial més humana i en benefici del talent jove. Caldrà seguir-los de prop...
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