L’ACM busca frenar l’envelliment i la despoblació rural
L’entitat municipalista impulsa la cinquena edició dels ‘Projectes Arrelament’ amb l’objectiu de fomentar l’arrelament en els entorns rurals
À. R.
Tot i que en l’imaginari col·lectiu ha calat el concepte de l’Espanya buidada, cada comunitat autònoma afronta els seus propis processos de despoblació del món rural. La situació demogràfica a Catalunya també presenta així un desafiament estructural de primer ordre. Segons les dades de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 488 dels 947 municipis catalans (el 51,5%) tenen menys de 1.000 habitants. En la meitat de les localitats catalanes només hi viu el 2,56% de la població del territori. És per això que l’entitat municipalista busca projectes innovadors que ajudin a frenar la despoblació del món rural català i als quals preveu donar suport amb un import total de 75.000 euros.
L’ACM considera que aquest desequilibri poblacional, agreujat per processos migratoris cap a les grans àrees urbanes, l’envelliment de la població i la baixa natalitat, dificulten la sostenibilitat de gran part del territori.
A Catalunya, per fer front als problemes derivats de la despoblació territorial, la Fundació Transparència i Bon Govern Local (FTBG), vinculada a l’ACM, ha anunciat l’obertura de la cinquena edició dels Projectes Arrelament. Es tracta d’un programa iniciat el 2019 i que té com a principal objectiu "detectar les necessitats dels entorns rurals" i donar suport a iniciatives pilot que fomentin l’arrelament dels habitants al seu territori i serveixin d’exemple per a altres zones amb problemes similars.
En edicions anteriors, municipis com Rocafort de Queralt, la Cellera de Ter, Josa i Tuixén o Bot van ser guardonats per les seves propostes socials i de desenvolupament territorial. En la quarta edició, es van finançar projectes tan diversos com el de mobilitat sostenible de la Vall de Boí, el laboratori d’idees Moixeró Lab a Saldes, el pla d’usos de l’Alfolí de la Sal del Baix Pallars, i un centre de biomassa compartit entre diversos municipis del Pallars Sobirà. També es va atorgar un accèssit al Consell Comarcal de les Garrigues per un projecte d’atenció integral a la gent gran.
L’edició del 2026 introdueix novetats, la principal és l’increment en el nombre dels beneficiaris: aquest any se seleccionaran cinc projectes en lloc de quatre, amb una dotació econòmica de 15.000 euros per a cadascun dels seleccionats.
Termini fins al 31 de juliol
La convocatòria està dirigida a municipis, consells comarcals de comarques i agrupacions de municipis rurals. Segons les bases del concurs, el jurat prioritzarà els projectes que tractin de manera integral els reptes del món rural, destacant especialment cinc eixos clau: dinamització cultural; millora de la mobilitat i connectivitat; reducció de la soledat de les persones grans; reforç de serveis bàsics mitjançant centres multiserveis, i iniciatives destinades específicament a la població jove.
El termini per a la presentació de sol·licituds continua obert fins al 31 de juliol del 2026. Les entitats interessades hauran de presentar una memòria detallada que inclogui objectius, l’impacte estimat en la població, com participarà la ciutadania i mesures que garanteixin la sostenibilitat.
El jurat, format per tècnics de l’Associació d’Iniciatives Rurals i Marítims de Catalunya (ARCA), la FTBG i l’ACM, valorarà les propostes, prioritzant la temàtica, la solvència tècnica, l’impacte social i la governança.
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