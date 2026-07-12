Les flames amenacen un espai natural a la Noguera
Judit Bertran
La simultaneïtat d’incendis continua sent un dels grans reptes aquest estiu per als Bombers de la Generalitat, que van actuar ahir sobre diversos focs actius. Amb el de Sentmenat controlat divendres, després d’afectar una superfície de 200 hectàrees, ara la preocupació es trasllada a l’incendi que afecta el municipi de Camarasa (Noguera) i l’espai natural protegit de l’Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa. Les flames van obligar a confinar 14 persones del nucli de Fontllonga. Els bombers van activar 55 dotacions (11 d’aèries i 160 efectius) i cisternes d’aigua dels voluntaris de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), que van rebre l’avís poc després de les tres de la tarda. El foc afecta zona forestal i camps de cereal entre el pantà de Camarasa i el nucli de Fontllonga. Els equips d’extinció van prioritzar el flanc esquerre pel risc d’obrir-se. Segons dades provisionals, el foc afecta 21,8 hectàrees dividides per la carretera C-13, que s’ha tallat entre Camarasa i Vilanova de Meià.
No va ser el primer incendi de la jornada d’ahir. A mig matí, 15 dotacions terrestres i 6 d’aèries s’han mobilitzat per un incendi de vegetació a Mont-roig del Camp (Baix Camp) que ha obligat el confinament de la zona del Casalot, la Marina, Costa del Zèfir i la zona de les vies de Miami Platja fins al migdia. El foc també va obligar a tallar durant hores l’R16 de Rodalies entre l’Aldea i l’Ametlla de Mar i l’A-7 entre Mont-roig del Camp i l’Hospitalet de l’Infant. Va afectar 7 hectàrees i els bombers l’han donat per controlat a les cinc de la tarda. A les 18.42 hores es va produir un incendi de vegetació a Aiguamúrcia que ha sigut estabilitzat poc abans de les nou del vespre.
Aquest diumenge, 72 municipis de 14 comarques estaran en el nivell màxim. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
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