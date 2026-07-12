Des d’aquest estiu
Catorze municipis de l’àrea de Barcelona multen amb fins a 750 euros per fumar a la platja
Més de la meitat dels ajuntaments que aquest estiu han declarat les seves arenals lliures de fum ja sancionen els qui incompleixen la prohibició
TESTIMONIS |
Divisió a Badalona sobre la tolerància al tabac a la platja: «És indignant»
CONTEXT |
La prohibició de fumar a les platges s’amplia a una vintena de ciutats
Edu Gil
La prohibició de fumar a les platges ja no és només una mesura de conscienciació. Aquest estiu, un total de 14 municipis de l’àrea de Barcelona sancionen els que encenguin un cigarret o un vapejador sobre la sorra, amb multes que oscil·len entre els 300 i els 750 euros en la majoria dels casos, tot i que algunes ordenances preveuen imports superiors per als casos reincidents o més greus. La regulació fa un pas més respecte a campanyes anteriors i converteix les platges sense fum en espais on la prohibició ja té conseqüències econòmiques per als infractors.
Barcelona va ser pionera a l’implantar una prova pilot el 2021 i estendre-la a tot el seu litoral l’any següent. Des d’aleshores, el model s’ha anat expandint ràpidament i aquest estiu ja són 14 els municipis de l’àrea metropolitana que compten amb ordenances en vigor que permeten sancionar el consum de tabac a les platges.
Els municipis on ja poden imposar-se aquestes multes són Barcelona, Calella, Caldes d’Estrac, Cubelles, el Masnou, Sitges, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol de Mar, Cabrera de Mar, Canet de Mar, Gavà, Premià de Mar, Sant Adrià de Besòs i Malgrat de Mar.
Fins a 750 euros de sanció
Tot i que l’objectiu compartit d’aquestes ordenances és fomentar espais més saludables i reduir la presència de burilles a l’arena, les quanties varien segons el municipi. Sitges contempla sancions de fins a 300 euros per a les infraccions lleus, mentre que Barcelona pot imposar multes de fins a 450 euros i Canet de Mar fixa un límit de 400 euros. A Caldes d’Estrac i Cabrera de Mar les sancions poden arribar als 600 euros.
El màxim més habitual, no obstant, són 750 euros. És el límit previst per les ordenances de Cubelles, El Masnou, Gavà, Premià de Mar, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol de Mar i Malgrat de Mar, que durant aquesta temporada alta ja poden tramitar expedients sancionadors contra els qui incompleixin el veto.
En alguns municipis, a més, la normativa estableix que els agents han d’advertir primer el fumador i només formalitzar la denúncia si persisteix en la seva conducta, prioritzant així el caràcter pedagògic de la mesura davant l’estrictament recaptatori. És el cas, per exemple, de Barcelona o Premià de Mar.
La reincidència pot multiplicar la multa
Les ordenances també endureixen les sancions per als qui reincideixen. En la majoria de municipis, tornar a incomplir la prohibició pot fer que la infracció deixi de considerar-se lleu i passi a qualificar-se com a greu, cosa que suposa un important encariment. A Sant Andreu de Llavaneres, per exemple, cometre dues o més infraccions lleus en un període de 12 mesos constitueix una falta greu, sancionada amb multes d’entre 751 i 1.500 euros. A Sitges, acumular tres infraccions lleus en el termini de tres mesos també eleva la conducta a infracció greu, amb sancions de 301 a 1.500 euros.
Malgrat de Mar preveu igualment multes de 751 a 1.500 euros quan hi ha reiteració o reincidència durant un any, mentre que Barcelona contempla sancions de fins a 901,52 euros per a les infraccions greus. Per la seva banda, Caldes d’Estrac fixa multes de 600,01 a 900 euros per a les faltes greus, i municipis com Gavà consideren la reincidència un criteri per graduar la sanció dins del règim previst per la seva ordenança.
Tres localitats podrien incorporar-se aquest estiu
El mapa de municipis amb capacitat sancionadora encara podria ampliar-se durant les pròximes setmanes. Montgat, Pineda de Mar i Vilassar de Mar ja han aprovat inicialment les ordenances que prohibeixen fumar a les platges i es troben pendents de completar la tramitació administrativa. Si el procés acaba sense dilacions, podrien començar a imposar sancions abans que finalitzi la temporada de bany.
Mentrestant, set municipis més continuen treballant per implantar un règim similar, tot i que aquest estiu encara no multaran els fumadors. Es tracta de Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Arenys de Mar, Mataró, el Prat de Llobregat, Santa Susanna i Sant Vicenç de Montalt, que mantenen la previsió d’avançar en la regulació de cara al llarg de l’any.
Badalona i Castelldefels, les dues úniques excepcions
L’expansió del règim sancionador arriba tot just un mes després que la Diputació de Barcelona anunciés, en la seva campanya de platges, que 24 dels 26 municipis costaners de la demarcació tindrien aquest any platges lliures de fum. Això no implica automàticament la possibilitat de multar: per fer-ho, cada ajuntament ha d’aprovar o adaptar la seva pròpia ordenança municipal, un tràmit que encara no han completat tots els adherits a la campanya. Badalona i Castelldefels són les dues úniques ciutats de l’àrea metropolitana que han preferit quedar-se fora de la iniciativa i on encara està permès fumar a l’arena.
L’objectiu de la campanya provincial, compartit pels ajuntaments, és reduir la presència d’ burilles per protegir el medi marí, ja que és un dels residus més abundants a l’arena. També busquen evitar l’exposició al fum del tabac en uns espais tan freqüentats per famílies i menors durant la temporada estival. Amb cada nova ordenança aprovada, la tendència cap a unes platges completament lliures de fum guanya terreny al litoral barceloní.
- Nandu Jubany al comandament de 15 restaurants, un hotel gastro, un obrador...: «La jubilació vindrà de les croquetes»
- La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran
- La Diputació troba la fórmula per resoldre la manca de secretaris als pobles petits
- De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: «Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua»
- Arrenca amb èxit el nou Festival Camins de Manresa amb els concerts d'Àuria Franch i Luz Casal
- El menjar dels fills estressa 7 de cada 10 famílies: 'Hi ha una obsessió pel que és saludable; he arribat a veure 'pancakes' fets amb llet materna
- L'empresa cremada a Artés demana a la Generalitat que l'ajudi a buscar una altra ubicació per poder continuar