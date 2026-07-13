Successos
Detingut l’exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols per masturbar-se davant menors en una piscina
Està acusat d’un delicte d’exhibicionisme
L’exalcalde de Sant Feliu, Pere Albó (PSC), atacat a casa seva per 20 empleats d’un regidor
Germán González
La Policia Local de Santa Susanna va detenir aquest diumenge Pere Albó, exalcalde socialista de Sant Feliu de Guixols i exdiputat al Parlament per Junts, per presumptament masturbar-se en públic davant menors en un hotel de la localitat. El sospitós va acudir a la zona de piscines de l’establiment, es va instal·lar en una gandula i allà es va masturbar, segons ha avançat la SER i han confirmat fonts municipals.
Davant l’alarma creada, els banyistes van avisar el personal de l’hotel i a emergències. Es va personar una patrulla de la policia local que va arrestar l’expolític, de 54 anys. Albó va demanar ser portat davant el jutjat, al considerar que es tractava d’una detenció il·legal, però un jutge d’Arenys de Mar ho va rebutjar. Els Mossos d’Esquadra s’han encarregat de la investigació.
Pere Albó i Marlés (Sant Feliu de Guíxols, 1972) és un advocat i polític català. Va ser alcalde de Sant Feliu de Guíxols (2007-2010) pel PSC, tot i que va ser expulsat el 2011 per la seva defensa del dret a decidir. Fins al 2011 va ser vicealcalde en coalició amb CiU i després durant el procés independentista es va sumar al Moviment d’Esquerres (MES). Amb aquest partit va aconseguir representació en aquest municipi fins que l’octubre passat va renunciar a la seva acta de regidor per centrar-se en negocis familiars.
També va formar part de la candidatura de Junts al Parlament de Catalunya per aquesta formació nacionalista. Va estar a la cambra catalana fins al 2024.
- Nandu Jubany al comandament de 15 restaurants, un hotel gastro, un obrador...: «La jubilació vindrà de les croquetes»
- Seixanta anys del segrest de la Mare de Déu de Núria: els nens cerdans que van trobar l'amagatall de 1936
- Rescaten dues persones il·leses a Marganell que van quedar aïllades després de baixar fins a 25 metres
- Policies de paisà controlen la compravenda il·legal de cromos a Catalunya
- Un itinerari de la sal per transformar els espais degradats per la mineria a Sallent
- El menjar dels fills estressa 7 de cada 10 famílies: 'Hi ha una obsessió pel que és saludable; he arribat a veure 'pancakes' fets amb llet materna
- Quim Junyent, de Balsareny, queda campió d'Europa sub-19 de futbol i obté l'MVP del torneig
- Joan Dausà emociona i diverteix en un Camins que s'estrena a Manresa amb pas ferm