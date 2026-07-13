RECUPERACIÓ
L’espanyol que va patir l’atac d’un tauró a les Maldives explica el dia que es va despertar: «Vaig descobrir que em faltava una cama»
El Borja relata a Instagram com va afrontar la notícia després de l’operació: «Perfecte, soc viu»
J. A. Giménez
El metge alacantí que va perdre una cama després de patir l’atac d’un tauró a les Maldives ha compartit un vídeo en què recorda un dels moments més difícils de la recuperació: l’instant en què es va despertar a l’hospital i va confirmar que li havien amputat l’extremitat.
La publicació, difosa aquest 13 de juliol en el seu compte d’Instagram amb imatges al costat de la seva dona a l’hospital, porta per títol «El dia que em vaig despertar i vaig descobrir que em faltava una cama».
«L’important era continuar viu»
El Borja explica que, enmig del caos posterior a l’atac, era conscient de la gravetat de les ferides i es preguntava constantment què passaria amb la cama.
«M’ho vaig preguntar moltes vegades. Tot i així, ho tenia clar: l’important era continuar viu», assenyala en la gravació.
Quan va arribar a Malé, la capital de les Maldives, va demanar a la seva dona, l’Ana, que els metges fessin tot el possible per salvar-li la vida, fins i tot si això implicava prendre una decisió irreversible.
«Si han de prendre una decisió per salvar-me, que no ho dubtin», recorda.
El moment en què va conèixer l’amputació
Abans d’entrar al quiròfan li van realitzar un angio-TAC. D’aquelles hores conserva records confusos, marcats pel dolor i la por, mentre l’Ana demanava a l’equip sanitari que fes tot el necessari per mantenir-lo amb vida.
L’endemà, després de despertar, va veure la seva dona i el Yigit, un infermer amb qui acabaria establint una estreta amistat.
«No tinc cama, ¿oi?», els va preguntar.
L’Ana li va confirmar que havia perdut l’extremitat. La seva reacció va ser respirar profundament i respondre: «Perfecte, soc viu».
«Anava a formar part de la meva vida per sempre»
El jove reconeix que aquell dia va comprendre la veritable dimensió del que ha passat. No es trobava davant d’una lesió temporal ni davant un problema que pogués resoldre’s en unes setmanes.
«Era una cosa que formaria part de la meva vida per sempre», explica.
Malgrat això, el seu missatge se centra en la recuperació i en les possibilitats que s’obren després de l’atac: «La vida continua sent meravellosa. Potser s’han tancat algunes portes, però tinc clar que se n’obriran moltes d’altres».
Atacat durant la seva lluna de mel
El Borja, metge de 31 anys, va patir l’atac mentre realitzava una activitat aquàtica durant la seva lluna de mel a l’atol de Gaafu Alif,a prop de l’illa de Kooddoo. Va ser traslladat d’urgència a un hospital de Malé, on li van haver d’amputar una cama a causa de la gravetat de les ferides.
Després d’estar ingressat a les Maldives, va tornar a Espanya al maig per continuar amb la seva recuperació i rehabilitació.
El vídeo acaba amb un missatge de gratitud: «Per tot això continuo donant gràcies a Déu».
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