Seguretat
Esperar la badada del viatger
Els ‘punts calents’ dels delinqüents en la xarxa de transport de Barcelona són les grans estacions de tren i autobús, les parades més turístiques i els intercanviadors cap a l’aeroport per robar en la distracció aprofitant les aglomeracions.
Augmenta un 164% la identificació de sospitosos en el transport públic per part dels Mossos
Germán González
Els delinqüents especialitzats en el transport públic busquen aglomeracions per actuar i prioritzen les víctimes que consideren més beneficioses. Per això, els seus llocs preferits per cometre furts oportunistes són grans nodes de comunicació com estacions de metro i de tren cèntriques, els intercanviadors intermodals i les connexions cap a grans infraestructures com l’aeroport.
Acostumen a ser freqüentades tant pels ciutadans com pels visitants que arriben a Barcelona per passar uns dies. Per això no és gens ni mica estrany que els punts on més delictes de robatoris i furts es registren de tot el transport públic siguin l’Estació de Sants, que té una mitjana de 125.000 usuaris al dia, les parades de metro del centre de la ciutat i les que tenen més afluència de turistes, com la Sagrada Família, les principals estacions d’enllaç de les línies de metro i d’altres operadors de transport públic de Barcelona i també de la ciutat de l’Hospitalet, que té bona connexió amb l’aeroport.
Així ho han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra a EL PERIÓDICO. Per actuar contra els carteristes, la policia va intensificar fa més d’un any el Pla Operatiu Específic del Transport amb un increment del 62% del patrullatge en metro i autobús, tant amb agents uniformats com de paisà. També compten amb el suport d’altres cossos policials, com la Guàrdia Urbana de Barcelona, i amb vigilants de seguretat privats de Transports Metropolitans de Barcelona
Gràcies a aquest operatiu específic en el transport, els agents han incrementat en un 164% les identificacions a Rodalies, metro i autobús en els primers cinc mesos del 2026 si es compara amb el mateix període de l’any passat. Malgrat això, també s’ha experimentat un descens de les detencions en aquest àmbit, també si es compara amb els primers cinc mesos del 2025.
En aquest sentit, els Mossos recorden a EL PERIÓDICO que "els furts constitueixen la principal tipologia delictiva registrada a la xarxa de transports i que aquests fets, en comparació amb altres delictes de més gravetat, solen derivar en un menor nombre de detencions". També remarquen que el descens d’un 40% dels delictes registrats "implica també una reducció significativa de les possibilitats d’intervenció policial que poden acabar en detenció".
Mètodes més freqüents
Entre els mètodes que utilitzen els carteristes hi ha la crossa, una tàctica amb la qual es comet el furt tapant la mà amb una jaqueta, un mapa o un diari. També és freqüent el fals samarità: s’ofereix ajuda per baixar o pujar de l’autobús i s’aprofita l’ocasió per robar. El tap és un altre modus operandi freqüent, que consisteix a empènyer en aglomeracions per sostreure o per provocar una distracció, com una pregunta o una petició d’ajuda que generi cua i faciliti l’actuació d’un còmplice.
A més, fonts policials assenyalen que els sospitosos solen preferir víctimes que al seu parer semblen més vulnerables, com dones, persones d’edat avançada o amb mobilitat reduïda i usuaris amb cotxets infantils. També roben a turistes aprofitant que no coneixen la ciutat, que les pertinences que poden sostreure’ls pot ser de més valor i per la baixa tendència a denunciar, per les molèsties burocràtiques que comporta si s’està de vacances. Els objectes sostrets són principalment telèfons mòbils, carteres i targetes bancàries, que posteriorment s’utilitzen per cometre estafes, realitzar compres fraudulentes o accedir a dades personals. Aquests delinqüents solen tenir una alta itinerància i, a partir de la coordinació policial europea, tant els Mossos com la Guàrdia Urbana han pogut saber que alguns dels criminals van ser detinguts en altres països després d’anar-se’n de Catalunya per la pressió policial.
Multirreincidència
La policia remarca el caràcter preventiu del patrullatge en el transport públic de Barcelona, així com els dispositius específics dins del pla Kanpai per lluitar contra la multireincidència, que s’estableixen en algunes d’aquestes parades i a la sortida del metro. A més d’aquestes actuacions, s’estan realitzant investigacions per acabar amb els raters que formen part de bandes organitzades. Per aconseguir-ho, els Mossos miren les gravacions de les càmeres de videovigilància del metro i de l’autobús per determinar com actuen aquests delinqüents i intentar identificar-los. Una vegada detectats, els detenen.
Els investigadors analitzen denúncies dels robatoris, miren les gravacions i imatges d’estacions i de dins dels trens, fan seguiment de grups de sospitosos quan els detecten gràcies als agents de paisà i aprofiten el reconeixement de les víctimes a la comissaria per identificar-los. A més, si els delinqüents cometen alguna estafa amb les targetes robades, se’ls atribueixen més delictes.
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