El foc d’Aiguamúrcia s’estén a Querol i a Pontons i obliga a confinar 2.500 persones
Els Bombers mobilitzen gairebé 80 dotacions i treballen tota la nit per evitar que el foc arribi a les urbanitzacions, un cop ja ha cremat ja més de 100 hectàrees.
Judit Bertran
Dos incendis han cremat la zona de la Vall de l’Infern, ubicada al municipi d’Aiguamúrcia (Alt Camp, Tarragona), aquest cap de setmana. L’últim, declarat ahir a la tarda, va obligar a mobilitzar 67 dotacions terrestres i 12 d’aèries de Bombers de la Generalitat i ja ha cremat 114 hectàrees de massa forestal en un perímetre d’uns 6 quilòmetres, segons dades provisionals d’Agents Rurals. Aquest incendi es va estendre fins a les localitats de Querol i Pontons avançant a una velocitat de 2 quilòmetres per hora, empès pel vent de marinada, i té un potencial per cremar milers d’hectàrees.
L’incendi va emetre focus secundaris a uns 200 metres de distància i Protecció Civil va enviar una notificació ES-Alert demanant el confinament a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldossera, Mas Bermell i Can Llenes, a Querol; Mas Gassons, a Aiguamúrcia; la Llacuna i Torrelles de Foix.
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