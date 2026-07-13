Laura Della Guardia, assessora immobiliària franco-nord-americana: "Aquí els veïns saben com et dius i et saluden"
Nascuda a Los Angeles, està especialitzada en propietats de luxe i connecta compradors d’arreu del món
«Barcelona és, sens dubte, la meva ciutat. No sento enyorança d’altres llocs»
B. G.
Laura Della Guardia està casada amb un italià i és mare d’un nen de 5 anys. Treballa com a assessora immobiliària especialitzada en propietats de luxe a The Agency Barcelona. Amb més de 20 anys d’experiència en negociacions internacionals i desenvolupament d’aliances estratègiques, connecta compradors d’arreu el món.
¿Per què vas triar Barcelona?
Barcelona ofereix un equilibri excepcional que poques ciutats internacionals poden igualar: un estil de vida més assolellat i conscient, sense renunciar a la connectivitat global. Després de traslladar-me aquí fa un any des de Londres, valoro viure en una ciutat dinàmica i plena d’energia però que al mateix temps permet mantenir un equilibri entre la vida personal i professional que realment és sostenible. Senzillament, és un lloc inigualable per formar una família sense deixar d’estar connectat a una xarxa professional internacional.
¿Quins aspectes de la ciutat destacaria com a positius?
M’encanta que Barcelona pugui aconseguir sentir-se, al mateix temps, com una gran metròpolis i com un conjunt de petits barris amb identitat pròpia. Pots disfrutar del prestigi internacional d’esdeveniments com el Gran Premi de Fórmula 1, el Trofeu Comte de Godó i l’extraordinari llegat arquitectònic de Gaudí, però, quan entres al teu barri, aquesta sensació d’anonimat pròpia de les grans ciutats desapareix. Els veïns saben com et dius, et saluden i hi ha un autèntic sentit de comunitat. Barcelona és una ciutat centrada en la gent.
¿Quins aspectes de la ciutat haurien de millorar?
Per mantenir el seu avantatge competitiu com a destinació per al talent internacional, Barcelona ha de reduir les traves administratives i fiscals. És fonamental simplificar els processos burocràtics per a emprenedors i inversors d’alt valor. Hem d’aconseguir que crear una empresa a la ciutat o traslladar-hi una família sigui tan senzill com disfrutar de la seva qualitat de vida. Millorar la digitalització dels serveis públics i oferir més incentius fiscals per als nòmades digitals i el sector tecnològic reforçaria la posició de Barcelona com la principal destinació del sud d’Europa per a la innovació i el talent.
¿Què espera de Barcelona durant els pròxims anys?
Espero veure Barcelona consolidar-se com la capital indiscutible de la intel·ligència artificial i la tecnologia al sud d’Europa. Ja estem sent testimonis d’una enorme arribada d’innovació. Em fa l’efecte que la ciutat serà cada vegada més cosmopolita i continuarà liderant el camí cap a un model de vida urbana sostenible. El que m’agradaria és que continués atraient talent de primer nivell sense perdre aquesta essència de barri i de comunitat que la fa tan especial.
¿Quina ciutat considera que sent com "la seva ciutat»?
Em considero una ciutadana del món. Tot i que vaig néixer a Los Angeles, em vaig anar mudant cada pocs anys al llarg de la vida, i això em va ensenyar que el concepte de llar no és un ancorat en el passat, sinó el lloc on construeixes el teu futur. Per aquesta raó, no acostumo a mirar enrere ni trobo a faltar altres llocs: la meva atenció sempre està fixada en l’horitzó. En aquest moment, Barcelona és, sens dubte, la meva ciutat. No sento nostàlgia d’altres llocs perquè el futur que veig aquí és extraordinàriament prometedor. M’il·lusiona molt més la innovació i l’estil de vida que estem construint al Mediterrani que qualsevol sentiment d’enyorança d’un altre lloc.
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